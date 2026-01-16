新竹市年前紅包來了！5000元消費金45萬人受惠...5領取方式曝

▲新竹市政府昨日舉行「經濟加足馬力 發放振興經濟消費金記者會」。（圖／翻攝自新竹市政府，下同）

「115年新竹市振興經濟消費金」發放作業已進入最後整備階段，新竹市政府昨(15)日舉行「經濟加足馬力 發放振興經濟消費金記者會」，由市長高虹安向市民報告發放5,000元消費金的發放方式、時程與注意事項。高虹安表示，市府自啟動規劃以來，完成制度設計、預算編列、系統建置及人力整備，確保可以在1月24日起將5,000元消費金順利送到每位市民朋友手中，以最直接、最有感的方式減輕生活負擔，同時振興地方經濟，帶動商圈、市場及在地產業共同成長。

高虹安表示，此次發放5,000元消費金規模相當大，預估受惠人口超過45萬人，市府規劃多元管道，確保市民朋友都能順利領取。第一階段為114年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及市府保護安置之兒童或少年，直接勾稽後1月21日匯入既有帳戶，當天無須申請即可自動收到5,000元。第二階段為實體現金領取，市府將於1月24 日在全市設置361個發放所，動員超過2,000位第一線工作人員，讓市民可於現場順利領取現金，提醒市民務必預留時間，並依公告地點前往領取。

高虹安指出，此次消費金更首度將新生兒納入發放對象，凡於114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒，皆可領取5,000元消費金，新生兒若未能於114年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。此外，為兼顧不同族群需求，歡迎市民透過「新竹通」進行數位申請與匯款入帳（1月30日起至2月28日），分散現場人流、提升行政效率，完成登記後不僅可快速入帳，還可獲得加碼百元優惠，歡迎市民朋友多加利用，省時又便利。

高虹安強調，市府啟動跨局處合作機制，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構協調，到發放點位設置與現場查驗作業皆同步推進。她也提醒市民務必提高警覺、防範詐騙，除未成年子女可同步代領外，其餘情形一律不得代理領取，市府也不會要求提供帳戶密碼或個人資料。「新竹通APP」是唯一官方數位領取管道，若接獲可疑訊息，請立即查證或通報警方。

產發處說明，市府已於日前辦理訓練講習，讓每個發放所都依照同一套標準流程執行；同時，市府也設有專屬諮詢專線1999、03-5285000與市府官網上的消費金專區，將領取資訊精準地傳給每一位市民朋友。產發處補充，市府將結合傳統市場、商圈及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地消費，將政策效益轉化為產業動能，達到市民受惠、產業有感，推動新竹市整體經濟發展。

5,000元消費金發放方式：

一、依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，直接勾稽後115年1月21日匯入既有帳戶。

二、轄內各區設置發放所共361處，於115年1月24日星期六8時至16時執行實體現金發放。

三、數位申請於115年1月30日起至2月28日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。

四、各區公所補領，於115年3月10日起至115年3月31日止之工作日上班時間，市民依戶籍所在地前往區公所辦理。

五、有關新生兒（出生日期為114年8月1日至115年7月31日），115年1月9日（含當日）前於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方依上述第(2)、(3)、(4)點方式領取或申請，115年1月10日至115年9月30日（含當日）於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請，逾期不受理。