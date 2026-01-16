華為吃豆腐！東海教授智慧財產被盜　卻無力還手

▲獨立樂團「21世紀無聊男子」由東海大學社會學系教授楊友仁領軍學生一同組成。（圖／讀者提供）

獨立樂團「21世紀無聊男子」由東海大學社會學系教授楊友仁領軍學生一同組成，致力於台語創作出具台灣味的英式搖滾，企圖用熱血的歌聲唱出台灣工人階級的故事。孰料，他們音樂創作的心血遭到對岸的華為技術有限公司盜用！楊友仁向本刊表示，即使嘗試過各種不同的自救方法仍屢屢碰壁，感嘆小小的音樂人面對這種情形往往無計可施。

畢業於國立台灣大學建築城鄉研究所的楊友仁目前在東海大學社會學系任教，多才多藝的他不僅是課堂上的教授，過去還曾組「無聊男子團結組織」、「黑手那卡西」2個樂團。2018年底，楊友仁與學生們組成「21世紀無聊男子」，目前以3人的樂團進行創作與演出。

▲楊友仁友人在滑tik-tok時發現華為宣傳商品的短影音背景音樂竟使用「21世紀無聊男子」創作的歌曲「引擎發落」。（圖／讀者提供）

說起樂團特色時，楊友仁向記者自信地說「台」字就是他們的創作核心，整個人聽起來神采奕奕，但說起音樂被盜的過程，他的聲音瞬間蒙上一層灰。他說，朋友在社群媒體tik-tok上看到中國華為宣傳商品的短影音，沒想到背景音樂卻用「21世紀無聊男子」寫的歌曲「引擎發落」。

▲楊友仁發現中國華為宣傳商品的短影音中，竟直接使用「21世紀無聊男子」寫的歌曲「引擎發落」。（圖／新華社）

楊友仁表示，他也發現發布該影片的人是華為官方認證的設計師，所以我們也理所當然的認為辛苦創作的音樂被華為拿去賺錢了。「引擎發落」收錄於「21世紀無聊男子」的第2張EP「轉大人」。

楊友仁向本刊透露，這張EP中有3首歌，製作過程耗費了他們1年，為求高品質，他們更砸下重本花費30萬元錄音後製和宣傳，平均1首歌就花了10萬元。如今，華為竟直接把他們的心血整碗端走，他們感到既氣憤又無奈。

當記者問是否試圖討回公道時，楊友仁馬上說，「有！」最開始先找了社團法人中華音樂著作權協會MÜST協助，但對方表示，因管轄範圍僅止於台灣本島，所以無法介入。後續，楊友仁轉頭向經濟部智慧財產局求助，但他們也說無法處理台灣境外的事情。

楊友仁說，「智慧財產局有建議我們聯繫中國版權局，但我嘗試在中國版權局的線上申訴系統填寫申訴後，它卻以IP不符為由，拒絕受理，導致我完全無法申報」。記者詢問是否有和台灣的代理商訊崴進行聯繫，但楊友仁直言，覺得那是浪費時間，因為台灣法律也無法管到這一部分，並感嘆渺小的獨立音樂人遇到這種大型海外企業偷吃豆腐的，大多也只能忍氣吞聲。

