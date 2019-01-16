國昌搜查線！自強號「主風泵故障又照開」網氣炸　台鐵：懲處2主管

▲自強號1月10日的儀表版，顯示「主風泵故障」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪事故造成的18死、百餘人輕重傷陰影還在，台鐵日前又被爆出自強號主風泵故障仍繼續開。時代力量立委黃國昌11日在臉書張貼2張照片，指出有台自強號在今（107）年1月的車輛交接表註明主風泵故障，車輛卻繼續開，痛批「混帳台鐵」，網路上也一陣氣憤。對此，台鐵局今（16）表示，處理上的確有不積極之處，將追究兩位督導主管責任，最快1月底行政懲處會出來。

黃國昌在貼文中解釋，某編組自強號今年1月的車輛交接表，紀錄主風泵故障，但連續數天司機員還是必須接車繼續開（例如，最後一欄紀錄9日，主風泵故障）；另一張照片是同一編組自強號1月10日的儀表版，顯示主風泵故障，當時上午8點50，車輛正在使用中，認為這些問題台鐵局高層絕對知情，卻還是姑息，痛批「台鐵忘了普悠瑪嗎？怎麼能夠草菅人命到這種程度！」

▲今年1月的車輛交接表，紀錄主風泵故障。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

針對外界質疑為何主風泵故障仍繼續開，台鐵局承認交接簿上司機員有通報、檢查人員也有上去看，但後續的處理不夠積極、交接也不夠落實，所以將追究段長及業管副段長督導不周責任，目前已提交考成委員會，1月底前會有行政懲處結果。

台鐵局補充，10日當天同仁就有反應主風泵問題，於11日修復完畢，並透露目前正在研擬一套「分級機制」，已經經過3次會議討論，現在在簽核階段，希望在春節前可以發布，讓同仁和外界知道哪種狀況下車子是不能使用、哪些情形可以繼續出車。

至於外界質疑是否因為人力不夠所以檢查不夠確實，台鐵局澄清，每個段有配屬車輛的數字，一定是在可以負荷的能力範圍內，同時落實三班制檢查人員，人手是夠的，基本上都能夠處理，強調同仁真的都很努力也很辛苦，這次事件反映出的積極度問題，會好好檢討，防止類似狀況發生。