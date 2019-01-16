比陸上還賺！國際郵輪徵才不加小費「實拿X萬」　錄取條件曝光了

▲台灣港務公司首度與公主郵輪合作，舉辦徵才活動。（圖／公主遊輪提供）

記者曹悅華／台北報導

台灣港務公司與公主郵輪公司首度合作，於1月16日在台辦理「國際郵輪徵才說明會」，該活動開放報名不到1個月，即吸引近百人投遞履歷，錄取條件也隨之曝光。據海運發展學院經理黃玉梅表示，英文好是首要條件，若應徵前台必須有5星級飯店工作經驗，薪水平均1000元美金，包吃、包住、包醫療措施，不加小費的情況下「實拿3萬元台幣」，比待在陸地上還賺，呼籲有興趣的人可以報名今（108）年度2梯次課程，離夢想職業更進一步！

台灣港務公司對於促進國人登輪工作不遺餘力，自106年開辦國際郵輪服務人員基礎課程以來，已陸續於台北及高雄開辦4場次之基礎課程，吸引近150人次報名參訓，該課程內容實用充實，除讓參訓者瞭解郵輪之基本知識、介紹台灣主要國際郵輪公司之經營管理模式，亦邀請具有國際郵輪登輪工作經驗者於課堂經驗分享，讓參訓者可以深入瞭解郵輪工作與船上生活之甘苦與優劣，另由於登輪工作英文能力極為重要，港務公司亦邀請英文履歷撰寫之專業講師，教授學員如何撰寫一份優質的英文履歷，課程活動中亦安排學員實際登輪參訪見習，瞭解郵輪上各個部門之實際工作狀況。

港務公司郭添貴總經理表示，為了進一步促進國人國際郵輪登輪工作之就業媒合，於去（107）年年底即積極與公主郵輪接洽，希能邀請其亞洲區人力總監來台徵才，藉此提供國人更多元及暢通的國際郵輪求職管道並期能提升登輪之就業機會，經過多方聯繫努力，終能促成本次徵才會之順利開辦。本次徵才活動訊息一公開發布後，即湧入各方熱情報名參與，訊息發布不及1個月，即有近80份求職履歷湧入，顯示國人對於登郵輪工作的高度興趣。

▲想在國際郵輪上工作，英文好是首要條件。（圖／海運發展學院提供）

黃玉梅透露，郵輪上的薪資會因為不同部門而有不一樣的薪資水平，不過平均來講就是1000元美金，相當於台幣3萬初，也有到1068元美金，換算下來約3萬3台幣，她說這樣的薪水可以說是「實拿」，因為船上工作甚麼都包了，不用負擔房租、伙食費，也幾乎沒有花錢機會，若再加上小費，實際賺的錢又會更多。

黃玉梅進一步說明，想應徵上國際郵輪公司，英文是最重要的，因為這是船上的唯一語言，必須要能溝通，再來以前台工作的話，郵輪就相當於海上的5星級飯店，所以有飯店工作經驗為佳，1、2年是基本，3年以上更好，至於工作時間，每天12小時（包含吃飯及休息時間），一次在船上待6到8個月不等，合約1次就是簽1個航程。

而黃玉梅也提到，今年是第一次找公主郵輪合作，若徵才過程順利，希望能年年合作，如此一來能協助國人有較好的就業管道，不用自己上網投遞履歷，透過港務公司，就可以與國際郵輪接觸，省去不少麻煩和心力。

港務公司承諾，未來亦將持續辦理郵輪服務人員基礎課程，協助國人對於國際郵輪登輪工作之瞭解，108年度預計辦理兩梯次課程，將於近期開始辦理招生作業，也將持續邀請相關國際郵輪公司來台辦理徵才，為國人開拓擁抱海洋、追逐夢想的郵輪工作之路。