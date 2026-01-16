唸電機還醫科？科技網紅真實想法曝「社會地位還是有落差」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有醫師在社群平台分享真人真事，問病患哪裡不舒服，結果對方反問「填醫學系還是電機系比較好。」有趣的是，這句反問意外引發話題。知名Podcaster「科技工作講」就分享傾向從醫的原因，感嘆「如果工程師賺錢沒有贏醫生，很多人是覺得工程師無聊的，這社會刻板印象在網路上很多，也是挺無奈。」

「科技工作講 Tech Job N Talk」在粉專發文，很多優秀的學生都會考慮到底要唸電機還是醫科，也蠻多人會把工程師和醫師拿來比較。他直言，與其用想像，不如讓孩子了解未來的工作模式、收入結構、社會地位與制度差異，再決定人生方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有能力的話「鼓勵孩子從醫」

他也坦白，若孩子能力足夠，自己會傾向鼓勵從醫，「你問我，小朋友有能力唸醫生，可以鼓勵孩子從醫。」原因是「醫師收入不錯，社會地位高」，想賺錢可以選熱門科或開業，想要使命感可以去公立醫院或偏鄉，「雖然跟工程師比起來壓力更大更辛苦，但是人生更有意義，這就是社會地位的由來。」

至於工程師，雖然也是改變世界，但社會地位跟醫生還是有差，主因在於一般人很難理解工程師實際在做什麼。反觀醫師，無論在收入穩定性或社會觀感上，都較容易被理解與尊重，「醫生高薪是多數人，工程師賺大錢是少數人」。

很多人是覺得工程師無聊的

他也點出科技業的現實面，即使是頂尖大學畢業，若沒有持續找機會、消除資訊落差、認真投資，不同科技業工作的年收落差其實非常大，這也是為什麼工程師普遍焦慮，相關職涯或投資粉專特別容易做起來，「像是醫生就很難出現『醫生工作講』這種粉專，因為大多數都過得不錯。」

他最後分享，科技業朋友開粉專，一半是工程師投資粉專，快一半是職涯教練，但只有大概5%每天聊技術很開心，由此可以看出工程師的取向，「如果工程師賺錢沒有贏醫生，很多人是覺得工程師無聊的。這社會刻板印象在網路上很多，也是挺無奈。」

※本文獲科技工作講授權引用。

主持人抹布Moboo，雪柔，琳恩，Iris，Letitia來自國內外各大外商科技業。科技工作講 Podcast。傳送門: https://linktr.ee/techjobntalk

每週三Youtube直播，每週六上架 Podcast。

希望幫助大家年薪在台灣就超過三百萬，往更高邁進。