宜蘭翁追撞灑水車傷重不治　蘭陽隧道北上車道一度封閉

▲蘇澳鎮蘭陽第一隧道北上車道，17日發生自小客車不慎撞上灑水車車尾，警消雖搶救出受困的84歲林姓自小客車駕駛，但林姓老翁仍傷重不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭84歲林姓老翁17日上午11時33分許開車蘇澳鎮蘭陽第一隧道北上車道時，疑未注意前方同向灑水車，直接從後撞上，自小客車車頭因撞擊力道猛烈幾近全毀變形，林翁受困扭曲車體內動彈不得，雖經警消以破壞器材被救出，但已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。警方調查肇事原因。

警方調查，17日11時35分，在蘇澳鎮蘭陽第一隧道內（台2線165公里處北上車道），住宜蘭蘇澳鎮的84歲林姓老翁，駕駛自小客車往北直行，追撞同向前方由34歲未酒駕的周男，所駕慢速行駛清洗路面的公路局灑水車車尾。

因撞擊力道猛烈，自小客車車頭幾近全毀變形，零件散滿地，林翁受困扭曲車體內動彈不得，經警消以破壞器材被救出，但到院前已無生命徵象，雖緊急送蘇澳榮民醫院急救，因傷重在中午時分宣告不治，林翁因死亡待酒精檢驗，公路總局第四區工程處南澳工務段所屬的灑水車駕駛周男未有酒駕。

警方為避免2次事故發生，施交管，一度封閉北上車道，引導車輛改道。並呼籲用路人行駛隧道，請記得開啟頭燈，並遵守標線行駛車道，另外切勿疲累駕駛，若感覺身體不適應立即停靠路邊，以保障交通安全。

▲17日上午11時33分，在宜蘭蘇澳鎮蘭陽第一隧道北上車道內，遭自小客車撞車尾的公路總局第四區工程處南澳工務段所屬的灑水車。（圖／記者游芳男翻攝）