騎車撞死人　肇逃男竟辯「要去醫院做健康檢查」

▲男子騎車未注意車前狀況，撞上過馬路的阿嬤。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

機車撞人竟肇逃！大里區64歲何姓男子凌晨騎車行經大里路時，疑未注意車前狀況，撞上穿越馬路的7旬廖姓阿嬤後，竟肇事逃逸，廖嬤頭部重創，傷重不治。警方經調閱監視器找到何男，他竟辯稱有請路人叫救護車並幫忙做CPR，但他要趕往醫院做檢查才離開，警方詢後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌將他送辦，並調查死因及案情。

台中市消防局17日凌晨5點多獲報，大里區大里路往中投公路發生車禍，消防隊趕到現場後發現74歲廖姓阿嬤倒地，頭部重傷，卻不見撞她的人車。由於廖嬤已無呼吸心跳，救護人員立刻一邊做CPR，一邊將她送往大里仁愛醫院醫急救，但她因為頭部傷勢太嚴重，急救後仍宣告不治。

▲▼廖男肇事的機車上，有明顯擦撞痕跡。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調閱附近監視器，最後由市議員張滄沂提供服務處門口的監視器畫面，拍到一輛機車，行經該處時，撞上跨越雙黃線過馬路的廖姓阿嬤。警方查到肇事機車車牌後，當日上午7點聯繫64歲何姓駕駛，並於8點到案說明。

何男供稱，發生車禍後，他有請路人叫救護車並幫忙做CPR，後來他因為要趕往醫院做身體健康檢查，所以沒等警方到場就先離開。

警方表示，何男經酒測排除酒駕，但他騎車時應注意未注意車前狀況，而廖嬤雖身穿大紅外套，淺藍褲子外出，但當時下雨後，視線和光線都不佳，廖嬤違規跨越雙黃線過馬路，雙方都有過失，警詢後依過失致死、公共危險罪嫌將何男送辦。

▲事故現場光線不佳，且剛下過雨，視線不良。（圖／記者李忠憲翻攝）

霧峰警分局長莊勝雄表示，呼籲高齡者清晨、天色昏暗視線外出時，宜穿著淺色衣服或配戴反光、LED燈等飾品加強夜間被視性效果，以降低事故發生。民眾若是發生交通事故應停留在現場，打電話110報案並等候警方到場處理，不要任意離開現場，以免涉嫌肇事逃逸。

【更多新聞】

►同歸於盡？討債不成開槍 欠錢的中槍沒事 要錢的喝農藥死亡

►南投集集139線傳石虎路殺 今年第3起

►清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車 中市府：誤植回收將究責