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好心下車相助3人全被車撞　留院13天...23歲善心女孩逝世

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好心下車相助3人全被車撞　留院13天...23歲善心女孩逝世。（圖／翻攝自大陸《澎湃新聞》）

▲2名路過民眾好心救人，結果遭車撞飛。（圖／翻攝自大陸《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸廣西柳州上月底發生一起不幸車禍，一名路過的23歲女子好心想救起倒在路上的80歲老人，便下車前去攙扶，沒想到一輛白色轎車竟然狠狠撞上，導致老人和另外一名男子當場死亡，她則因重傷送醫。最新消息傳出，女子12日凌晨4時仍因傷重搶救無效死亡。

這起事件發生在上月30日凌晨5時，一名老人在柳江大橋騎自行車時，與一輛機車相撞，肇事司機逃逸後，老人則是繼續躺在路上。搭朋友車路過的盧明華見狀，便要求下車攙扶老人，當時還有一名韋姓快遞員也發現老人情況，一起要去幫忙，然而當她將身上的羽絨衣蓋在受傷老人身上時，3人皆被一輛突然衝出的白色車輛撞飛。

這起「二次車禍」事件，造成老人與韋男當場死亡，盧女則被醫生診斷全身多處骨折、脾破裂、肝破裂、腹膜後血腫、腎挫傷、顱腦也重度損傷，許多網友知道她的善行後，稱呼她是「善心女孩」，並在網上集氣希望病情能夠好轉，可惜送醫13天後，仍因傷重不治身亡令人十分心疼，也得到了公益平台的關注，頒發人民幣2萬元（約台幣9萬元）正能量獎金給傷者的家人。

▼善心女孩最後仍因傷重不治。（圖／翻攝自大陸《澎湃新聞》）

好心下車相助3人全被車撞　留院13天...23歲善心女孩逝世。（圖／翻攝自大陸《澎湃新聞》）

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關鍵字：車禍,救人,老人,廣西,柳州,善心女孩

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