驚悚！他煞車不及撞上前方卡車　慘遭一根粗大圓木爆頭亡

▲未保持安全距離導致煞車不及。（圖／翻攝自Facebook／Pack The Laws）



國際中心／綜合報導

菲律賓巴倫蘇埃拉市14日發生一起駭人車禍。38歲的卡車駕駛坎塔多（Ronald Cantado），因煞車不及撞上前方載著原木的大貨車，一根粗大樹幹直接穿過擋風玻璃插進他頭部，害他當場被「捅死」，畫面超驚悚。

據Manila Bulletin報導，坎塔多當時也開著載滿貨物的貨車，碰上前方另一輛運送原木的大貨車，當行經麥克阿瑟高速公路時，前方大貨車突然緊急煞車，他反應不及直接撞上，導致一根剛好在駕駛眼前的木頭直接把他臉壓扁。

▲貨車駕駛被木頭卡在車上。（圖／翻攝自Facebook／Pack The Laws）



39歲的原木貨車司機蘭特（Dickson Lante）目前已被逮捕，警方表示，會釀成這起意外坎塔多自己也有責任，行車時應該要保持安全距離，尤其是遇到載有貨物的車輛更是要避開。

日前山東也發生過類似意外，一名貨車司機行經路口時停等紅綠燈，沒想到後車斗的不銹鋼捲因為沒有用繩索固定，先是隨著煞車的力道往前滑動，接著卻往右滾出車外，直接砸中停在右側的白色小客車。

大陸網友們看完影片都覺得女駕駛很無辜，同時也忍不住感嘆，「她命不好吧，這種情況下多厲害的駕駛都無法避免」、「那些總說要遠離大貨車的人，我就問這種情況你們要怎麼遠離？根本無法避免啊。」