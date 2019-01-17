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虐兒家暴頻傳　蘇巧慧與議員共同籲修法建立吹哨者制度

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▲▼蘇巧慧舉行「媽媽不再哭泣，孩子免於恐懼」記者會。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲蘇巧慧舉行「媽媽不再哭泣，孩子免於恐懼」記者會。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

「5分鐘就發生一件家暴案，15分鐘就有一件兒虐案！」民進黨立委蘇巧慧與新北市議員張維倩、林裔綺、彭佳芸17日在立法院共同召開「媽媽不再哭泣，孩子不再恐懼」記者會，蘇巧慧表示，近期接二連三的兒虐事件，讓人非常的難過，根據統計，台灣目前不論是家暴或兒虐事件的數字都在攀升當中，光是2017年有通報的家暴案件就高達11萬多件，平均每5分鐘就有1起家暴案件產生，兒虐則是每15分鐘就有1件發生。

蘇巧慧說，雖然《家庭暴力防治法》或是《兒童及少年福利及權益保障法》等相關法律，近幾年都有重新翻修，但卻無法達成防制的效果。另一方面，目前零到六歲階段的兒童分屬《兒童及少年福利及權益保障法》及《幼兒教育及照顧法》進行規範，前者隸屬衛服部，後者歸於教育部。同樣是幼兒照顧機構，托嬰中心與幼兒園在法律的規範密度卻大不相同，如大家關心到的不適任教師或照顧員為例，衛服部就未能成立公開透明的平台，這也是未來中央應該持續努力之處。

新北市議員張維倩表示，不管是托嬰中心或是幼兒園，照護環境都相對封閉，外部的人實在難以知道兒童是否有受虐的情形。因此，她呼籲政府應提出一個吹哨者的制度，讓陽光能照進幼教機構，現行法只有處罰知情不報的人，卻未能就舉報不法的人進行鼓勵。

新北市議員彭佳芸也說，許多家長在找幼兒園或托嬰中心時，通常都是透過家長間的口耳相傳；此次發生虐兒醜聞的永和托嬰中心，由於是新北市政府評鑑為甲等的照顧機構，許多家長因此接孩子送托，顯見評鑑制度出了很大的問題。她認為，評鑑制度應該要納入家長意見，讓家長送孩子去托嬰中心時，更有所依據。

新北市議員林裔綺則說，這幾天看到新聞有很多幼兒園、家庭裡發生許多小朋友受虐的情況，但目前新北市政府沒有一個統一的公告資訊平台，供家長或幼教業者能夠查詢，反而是藏身在一般的資訊公告上面。如此一來，不法的老師或照護員未能有效揭露，反而陷家長與孩童在不安全的處境，盼中央機關建立全國統一的資訊平台，將違法的幼兒機關或教育人員都作清楚、透明的列管。

蘇巧慧最後補充，如果探究近期大家相當氣憤的家暴案件，就衛福部的調查顯示，經濟問題其實不是兒虐發生的主因，根據統計，施暴父母中有40%是因為缺乏「親職教育」。她表示，在當學生的時候，大家學各種問題，卻沒有學習如何當父母，這是很大的問題，因此未來她與其他議員也會持續努力，提出改變的方向。

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