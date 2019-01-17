蔡英文高度關心虐童家暴案　總統府提醒：國人要多關心周遭

▲總統蔡英文與行政院長蘇貞昌午間會面用餐。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

近來接連發生家暴及虐童致死案件，總統蔡英文16日與行政院長蘇貞昌會面時，已對此事交換意見。總統府發言人黃重諺17日上午則表示，總統高度重視，也已透過行政系統、社群平台，提醒國人應要多關心周遭，社區是守護家庭的前哨，更多通報，更少遺憾。

關於近日發生的虐童案件，蔡英文跟蘇貞昌在16日中午進行例行性會面時，府發言人林鶴明轉述，在會中蔡英文和蘇貞昌也都相當關切，他們都認為，家庭兒少的保護是台灣社會高度關切的事情，看到類似的事情一再發生，每一件都是遺憾，更讓人心痛不捨。

此外，蔡英文跟蘇貞昌都指出，地方政府是整個安全網的第一線，中央除了持續給予足夠的資源跟支持，面對層出不窮的事件，第一線的權責單位更應該積極檢視、確認既有工作是否還有不足之處，並立即檢討，投入更積極的作為。

針對相關議題，黃重諺17日特別表示，除了作為社會安全網第一線的地方社政警政單位，持續強化各項因應作為外，對於可能的暴力危害，也期待社區內的國民能及時通報，讓社福執法等政府力量能快速到位，確保每個家庭及國人都能免於暴力威脅。

至於外界呼籲政府應修正刑法加重刑責，遏止家暴虐童。黃重諺則表示，行政院已在去年9月提出相關刑法修正案，送到國會審查。

▼總統府發言人黃重諺。（圖／記者張一中攝）

