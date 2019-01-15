管中閔兼職遭彈劾　許智傑呼籲：該自動請辭台大校長

▲台大校長管中閔。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

台大校長管中閔過去擔任學校主管、在政府部門任職時兼職等違法事宜，監察院15日通過予以彈劾，監委王幼玲表示，今天召開管中閔的彈劾審查，7：4通過彈劾，下午三點半召開記者會，說明有關在「國內兼職」的內容。綠委許智傑則呼籲，管中閔應提高格局，自動請辭台大校長。



許智傑指出，管中閔事件延宕了一年，引起了社會兩邊的衝突，犧牲了3個部長，現在又有監察院的彈劾，他建議管中閔提高格局，跳開兩個爭端，自動請辭台大校長，讓台大盡快回歸正常，才是社會之福。

管中閔之前遭爆料疑過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元。監委指出，管中閔兼職案，分為兩大部分，其中一部分是在中國兼職的方面，另一部分則是在國內的部分，根據目前掌握資料，管中閔2012年起擔任行政院政務委員、經建會主委，以及國發會主委等公職期間，都有在《壹週刊》撰寫專欄。

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