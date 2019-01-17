中市托嬰中心遭爆「綁幼童」　社會局：非兒虐已要求限期改善

記者陳玉／台中報導

全台近來頻傳虐童，先是新北育嬰中心虐童案、「肉圓沒加辣」狠父打兒子及台南狠母夥同友人虐死1歲童。17日凌晨網友於《爆料公社》PO文指控，台中南屯區某托嬰中心發生疑似虐童；台中市社會局表示，經家暴防治中心調查，業者動機為「導正幼兒行為」，未有虐待意圖，業者對相關管理行為坦承不諱，已發函要求限期改善。

▲台中托育中心負責人盧小姐出面回應。（圖／記者李忠憲攝）

社會局表示，此案家長發現女兒身上有傷，去年10月底無預警前往托嬰中心查看，發現女兒在非用餐時間被限制在餐桌椅上，經調閱監視影像，發現女兒長時間在餐椅上，園方任由其哭鬧。隨後停止托育並報警處理。

▲有網友指控，幼兒園將孩童綁在椅子上長達2、3小時。（圖／翻攝自爆料公社）

社會局副局長陳仲良表示，經家暴中心評估，業者動機雖為導正幼兒行為，無虐待意圖，也未造成身體直接傷害，但仍有照顧管理疏失，因此認定其違法兒權法第83條第11款，要求提出改善策進作為，社會局近期將再稽核，若未改善將處以3萬至15萬元罰鍰，情節嚴重將勒令中心停辦。

陳仲良也指出，台中市托嬰中心共148所（含公立5所），該托嬰中心105年11月9日立案，非市府合作的準公共化托嬰中心，預計今年接受評鑑，也要求該中心全力配合司法調查。

▲台中市社會局副局長陳仲良籲民，民眾若有發現疑似虐兒皆可透過113舉報。（圖／記者陳玉攝）

針對近來全台虐童案頻傳，陳仲良表示，台中市長盧秀燕也督請社會局針對高風險家庭，如酗毒、酗酒及家暴案件情況嚴重者，及家中照顧孩童數眾多等，要特別去關心，除這段時間會重新加強訪視密度，每月會按家庭情況，最少1次、最多4次，甚至是專案的話，會不定期進行關懷。

陳仲良也籲，每位孩子除了是父母的寶貝，更是社會大眾的寶貝，除政府關心外更需要鄰里間照護，若民眾有發現周遭孩子需特別關心，都可以透過113舉報，讓社會局及時介入保護。