政府防堵非洲豬瘟　林岱樺爆：農委會2年沒買口蹄疫苗

▲林岱樺爆料口蹄疫防疫有缺口。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

台灣近期進入非洲豬瘟警戒期，民進黨立委林岱樺17日在立法院舉行記者會，怒轟農委會行政怠惰，長達兩年沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，換言之，全國在口蹄疫的儲備疫苗上，將面臨長達三年的空窗期，「難道是在靠運氣防疫？」家畜衛生試驗所主秘黃建元澄清，2016到2017年並不是沒採購，而是多場流標，實體疫苗也透過中央畜產會採購，抗原銀行也有庫存疫苗因應緊急狀況。

林岱樺指出，我國海關每天幾乎都有查到非法肉品情形，除了非洲豬瘟外，還有口蹄疫的危機，但她爆料，2016年到2017年，家畜衛生試驗所都沒有採購口蹄疫儲備用疫苗，一直到去年底才補上，且今年7月才會到貨，總計將面臨三年空窗期。

她還說，我國口蹄疫適用疫苗種類為O-Taiwan型疫苗，但依據去年採購結果，家衛所不僅將O型疫苗減半，竟然捨棄適用東南亞、韓國或俄羅斯的疫苗，反而採購適用南美洲口蹄疫O、A型疫苗，難道農委會是靠運氣在防疫？

對此，家畜衛生試驗所主秘黃建元澄清，2016到2017年並不是沒採購，而是多場標案流標，實體疫苗也透過中央畜產會採購，抗原銀行也有庫存疫苗因應緊急狀況。

家畜衛生試驗所組長鄧明中則說明，抗原銀行的病毒株，跟採購的實體疫苗病毒株是不同的，可讓涵蓋範圍更廣，專家會議會預期週邊國家可能發生的疫情，就像預測流感會流行哪一型病毒一樣，不可能全買。