馬英九挺管中閔　民進黨團：領3年薪還有年終不叫兼職？

▲管中閔遭彈劾。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者翁嫆琄／台北報導

台大校長管中閔因違法兼職遭彈劾，前總統馬英九及藍委16日都批評，「這不算兼職吧，這是賺點外快」、「寫專欄不算兼職」，民進黨團幹事長李俊俋質疑，依法公務員只能「偶一為之，非固定式」，但管中閔每個月領5萬，還有年終獎金，一領領3年，這不叫兼職？

監院昨通過彈劾管中閔，因管中閔擔任政務委員、經建會及國發會主委期間，在《壹週刊》匿名寫評論，以獲取年約65萬元的兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大。但國民黨則強力護航，強調這不叫兼職，只是寫專欄。

對此，李俊俋說，管中閔1個月收5萬，還有年終，是長期固定的，這樣算不算兼職？銓敘部有訂公務員兼任非營利事業或有報酬事務的許可辦法，不得從事跟職務無關、營利事業的工作，而媒體就是營利事業，「你是政委、國發會主委，長期領媒體薪水，當然不合法！」

至於外界認為，是民進黨提名的監委強力主導，李俊俋指出，7位贊成的監委，其中方萬富是馬英九提名的，另兩位馬英九提名的為何也不出席？他表示，壹週刊兼職還只是一個，監委還在查管在中國兼職的部份。

他也酸國民黨，休會了可以多開記者會，但「拜託國民黨要開記者會也要把事實查清楚」。像藍委費鴻泰說管中閔是寫專欄，不是兼職，但依法只能「偶一為之，非固定式」，管中閔每個月領5萬，還有年終獎金，一領領3年，這才叫偶一為之？請國民黨說明清楚。