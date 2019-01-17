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蘋果、亞馬遜稱「台灣」陸威脅懲處　外交部籲國際勿容忍

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

記者翁嫆琄／台北報導

繼去年打壓全球航空公司要求將台灣改名後，中國日前又點名蘋果、亞馬遜等企業，威脅將「懲處」。外交部17日對中國當局繼去年脅迫各國航空公司及跨國企業於網站上更改對我稱謂後，再次施壓國際企業的蠻橫作為，表達強烈抗議與嚴厲譴責，並嚴正要求中方懸崖勒馬，切勿傷害台灣人民的情感及兩岸關係的良性發展。

中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等機構日前聯合發布《網絡法制藍皮書》，點名2017年世界500強企業中，包括蘋果、NIKE、亞馬遜及西門子等66家外資企業單獨標示「台灣」，而非「中國台灣」，並以「依法懲處」相恫嚇。

外交部表示，中國上述作為將本身行政司法管轄權及政治思維強加於域外的外國企業之上，不僅暴露其以政治手段干擾民間企業的邪惡意圖，更違反國際商業自由運作的精神。外交部再次呼籲國際社會不應沉默容忍，以免中國政府變本加厲，同時也要再次籲請相關國家政府正視中方霸凌行徑，並採取必要行動，協助其企業抗拒中方無理要求。

外交部再次重申，中國政府必須正視中華民國台灣存在的事實，台灣絕非中華人民共和國的一省，也不受中國政府管轄，任何對台灣的打壓與矮化，只會造成台灣人民的厭惡、傷害兩岸關係發展與區域和平與穩定。

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關鍵字：外交部,中國,中國台灣,蘋果,亞馬遜

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