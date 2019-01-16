馬英九自豪甲等特考第一名　綠委嘲諷：你咁袂歹勢？

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

口譯哥趙怡翔外派赴美，遭部份人士質疑破壞文官體制，前總統馬英九被舉例，32 歲從美國讀書回台一年後，空降總統府第一局副局長的職務，藍營根本沒資格質疑趙怡翔，馬英九則反駁，他甲特特考是第一名。綠委王定宇16日嘲諷，他要告訴大家，「國民黨權貴子弟黑官漂白登龍術的甲考」到底是什麼？

王定宇說，馬英九竟然敢大言不慚地說「我甲等特考第一名」，他要好好跟大家報告「國民黨權貴子弟黑官漂白登龍術的甲考」到底是什麼？仔細看完後，該問問馬英九「你咁袂歹勢？」

針對甲考，王定宇說，首先要筆試（考的科目就是甲考的類科，甲考有分科，但分科沒有任何標準，例如今年知道缺一個符合公務員資格的美術館長，就因人設事地設計一個叫美術行政的科）；考生要繳交學術著作（可以拿自己學位論文，或自己另外再寫一篇） ；有安排三個審查者（學者），是「特定圈選」，不是隨機選；而學者自己在家審查著作，另安排面試。

他指出，甲考太多可以上下其手的地方。例如因人設科，若某政要女兒在僑務的機關任職，但沒有公務員資格，就為此人設一個僑務行政，也沒什麼人知道有此考試，導致最後常是兩個錄取一個，三考生錄取兩個。又如審查委員的選擇，不是抽籤亂數決定，某個特定圈子的學者就固定幾位，大家都互相認識。

王定宇說，甲考是當時的考選部長王作榮廢的，甲考最大的弊端，是因人設科（先有某人做黑官的事實，才設這個科），由於有面試及論文審查，根本是近親繁殖。這些人要做公務人員，不必像別人需從六職等、七職等一步步做起，一經考上就是以簡任十職等任用，像馬英九沒有律師資格，也沒有公務人員資格，照理說沒有資格去做總統祕書或總統府的局長，但就靠甲考取得高階公務人員資格。

因此，1992年2月，王作榮批評「甲等特考是破壞文官制度、考試制度最嚴重的考試項目之一，違背了文官制度基本精神」。王定宇表示，當時的馬英九在王作榮和民間一片廢除甲等特考的聲浪中，又選擇和民意對作，表態贊成維持甲等特考。

而考選部資深人員昨爆秘辛，1986年拿下甲等特考一般行政榜首的馬英九，當年原本筆試及著作審查不是第一名，而是在第三關口試時脫穎而出成為榜首，由於甲考因不公平屢爆爭議，在1994年王作榮擔任考選部長時宣布廢止。