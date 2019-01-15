新書《橋》談九月政爭　王金平：至今仍不明白究竟為何而爭

記者翁嫆琄／台北報導

國民黨立委、前立法院長王金平出版新書「橋─走近王金平」，16日即將上市，而行政院副秘書長何佩珊15日下午因行政院長蘇貞昌拜會王金平而先到立院，王金平因此把第一本書送給何佩珊，還現場簽名，讓何直呼「好幸運！」而王金平的書中也寫到九月政爭，內文指出，直到今天他仍不明白，這場憑空出現的所謂政爭，究竟為何而爭，又爭到什麼？

王金平新書將在明天上市，今天下午書已送到立法院辦公室，王也笑稱，「這是我第一次看到新書的樣子！」而何佩珊下午與民進黨團總召柯建銘先一步到王金平的辦公室外等待蘇貞昌到來，王金平也直接把書送給何佩珊，更當場簽名，讓何佩珊十分開心。

▲王金平新書「橋-走近王金平」。（圖／記者翁嫆琄攝）

而在王金平的書中也不忘提及九二政爭，他說，「2013年9月6日是我一生永遠不會忘記的日子」，那天是他的女兒馨醇出嫁的日子，一家來到馬來西亞，低調舉辦浪漫婚禮，怎知一到機場，就接到我駐馬代表處官員告知，立刻跟台北連絡，自己被前總統馬英九控訴關說。

王金平說，他不想破壞女兒的婚禮，因此致電時任總統的馬英九，說明等婚禮結束，就會回台北對外說明。他說，「給女兒一個了無遺憾的美好回憶，是我身為父親最單純也最卑微的心願。」

他回憶起，自己與家人在旅館房間開電腦，看馬英九記者會指控他侵犯司法獨立，還說這是台灣民主法治發展史上最恥辱的一天，要求他盡快回來。當時王金平就知道馬的意思是要他辭職。他也說明，自己是因為女兒婚事未能及時澄清，只是延遲並非默認，追求和諧不代表軟弱，「非法的指控，我不能接受。」

王金平說，對於這場政治風暴，他一直的是用「逆增上緣」來看待，直到今天他仍不明白，這場憑空出現的所謂政爭，究竟為何而爭，又爭到什麼？

▼王金平新書「橋-走近王金平」放了與馬英九的合照。（圖／記者翁嫆琄攝）