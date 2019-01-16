藍批黨產會赴帛琉假考察真觀光　綠爆：拿不到錢就抹黑　

▲民進黨團幹事長李俊俋召開記者會。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

國民黨去年打算拋售中投公司轉投資的帛琉大飯店，行政院「不當黨產委員會」去年8月派人到帛琉調查，國民黨團怒批，訪查幾乎都是觀光行程，還接受帛琉大飯店的招待。民進黨團幹事長李俊俋16日回嗆，國民黨主席吳敦義曾說「帛琉大飯店本來就是國民黨的資產」，且中投公司還打算要將該飯店賣給中資，國民黨是因為提案要求動支中投股利遭拒，拿不到錢才抹黑黨產會。

黨產會赴帛琉考察，國民黨團特別召開記者會批評，黨團書記長曾銘宗質疑，帛琉共和國整體現況跟黨產會有什麼關係？且兩個研究員去了4天都在觀光，還要由公使大使陪同到處旅遊，參加帛琉大飯店晚宴，接受帛琉大飯店招待。回國的報告中，有關帛琉飯店財務報告一字都沒有，結論只有半頁，跟黨產會業務沒關係。

對此，李俊俋也召開記者會回嗆，國民黨純粹是看圖說故事，報告都有寫勘查飯店、國家狀況，裡面也寫到有拜訪帛琉觀光局局長、觀光協會會長，今年剛好是帛琉大飯店成立20週年，委員要了解該飯店是「國民黨所有的」情況，畢竟吳敦義曾說，「帛琉大飯店本來就是國民黨的資產」，現在中投公司、欣裕台被判定是國民黨的資產，而既然是黨產，也就是國產，就該還給國家。

他指出，2015年的廣告曾說，中投要出售帛琉大飯店，當時盼賣給中資6億，黨產會認為既然這是國產就不能賣，且這次去的不只黨產會，報告裡的照片就顯示還有中投公司董事長陳樹，「難道陳樹也是去觀光？」而報告也寫到，訪談中帛琉大飯店總經理則說，希望飯店是整修而不是出售，黨產會去是徹底了解做報告，而當天是20週年慶祝，帛琉總統、副總統都出席晚宴，而帛琉觀光近期也因與台灣邦交被中國抵制，黨產會有去了解，「請問這樣黨產會是去觀光的嗎？國民黨要看報告請看完整份再說」。

李俊俋爆料，國民黨立委林奕華跟黃昭順提案，黨產會必須在兩週內接受中投公司及欣裕台取得的股利可以動支，「這才是國民黨的真正目的」，這提案黨產會沒答應，所以國民黨才用抹黑來對付黨產會，「不要因為拿不到錢就抹黑！」