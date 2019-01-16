推特力挺口譯哥　葛來儀直嗆台灣媒體「扮演可恥角色」

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者季相儒）

記者翁嫆琄／台北報導

「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長，遭外界批評資歷不足、破壞外交官體系等，但除了外交部長吳釗燮力挺外，包含美國在台協會(AIT)等官員也具名聲援，美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）15日晚間更在推特直嗆，「這些對趙怡翔的攻擊是如此毫無根據，台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。」

葛來儀日前在趙怡翔的臉書留言說，「歡迎你來到華府。CSIS期待與你一起合作。我深信你會對美台關係做出重要貢獻。希望你專注在眼前的任務，忽略媒體的炒作。祝福你！」同時，美國AIT現任的政治組長Christian Marchant和新加坡駐台辦事處前政治主任白炳毅也在臉書留言力挺。

而每日電訊報(Telegraph)的駐台記者Nicola Smith 15日在推特表示，「不知道這些針對趙怡翔攻擊的媒體怎麼來的。他就是台灣最聰明、最好的外交官之一。他非常聰明，也很努力工作，在外國外交官間的人脈非常好，無論去哪都有資格代表台灣。真是夠了。(Don't know what's inspired this media attack on Vincent Chao, but he's one of Taiwan's brightest and best diplomats. V bright, works around the clock, fantastically well-connected among foreign diplomats, will represent Taiwan well wherever he goes. Enough already.)」

葛來儀則轉推Nicola Smith的推特表示，「我很高興你po了這個，這些對趙怡翔的攻擊是如此毫無根據，台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。(Nikki, I’m so glad you posted this. The attacks on Vincent Chao are so unwarranted. Taiwan’s media is playing a shameful role here.)」

▼葛來儀再挺口譯哥。（圖／翻攝自推特）



