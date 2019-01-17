假檢警真詐騙老梗再現　「怪怪的」拉回理智線險受騙

▲台南市黃姓婦人遭遇假檢警真詐財，幸好行員關懷提問時拉回黃女理智線，保住辛苦錢，二分局王森瑒親自至花旗商業銀行頒發感謝狀及禮卷予阻詐行員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市黃姓婦人，接獲詐騙集團假冒台北地檢署電話，聲稱有人持其所有之帳戶涉嫌洗錢防制法，所以需要進行帳戶監管並將帳戶內金錢全數匯入指定帳戶，否則將會向法院聲請對其逮捕羈押，黃女立即前往花旗銀行欲將戶內的320萬元匯入指定之帳戶，行員關懷提問時一句「怪怪的」拉回黃女理智線，保住辛苦錢。

警方說承辦匯款的蘇、羅姓2位行員驚覺帳款金額過大，並施以關懷的方式，提問金錢的運用，發現黃女眼神閃爍言詞避重就輕，但因行員的一句「覺得怪怪的」將黃女拉回理智線，前往鄰近警二分局民權派出所詢問，警員立即阻詐勸說，黃女始恍然大悟打消匯款念頭，未再堅持匯款，在經過銀行、警察的勸說下成功攔阻了一場假檢警、真詐財，亦保住黃民辛苦錢。

花旗銀行蘇姓行員表示，黃女平常就有與銀行來往，她一如往常的辦理現金匯兌業務，只不過匯款的金額過大，便向其寒暄提問匯款用途，只聽到黃女淡淡的說：「就買房子！付頭期款！」，蘇員直覺沒有那麼單純，便回應黃民：「覺得怪怪的」，讓此時已填寫匯款單只差完成匯款手續，即將金錢轉入指定帳戶內的黃女，頓時請行員先暫停匯款流程，隨即步出銀行門口，前往最鄰近的派出所詢問，派出所值班警員詳問案情後，發現原來是遭到假檢警、真詐財。

警二分局長王森瑒親自至花旗商業銀行頒發感謝狀及禮卷予攔阻匯款成功之蘇、羅姓2位行員，對於行員針對匯款民眾施以關懷的方式，提問金錢的運用，利用關鍵一句話將陷入詐術迷思的民眾拉回理智，給予高度肯定，並同時強調攔阻詐欺不僅僅侷限於銀行，只要有民眾在任何時間、地點詢問，執勤警員就有必要提供即時協助，也都算是阻詐攔阻成功，並同時向在場所有的行員致意感謝。

警二分局表示，聽到「積欠健保、電信費用」、「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙！因為積欠健保、電信費用均是用紙本通知繳費，現行法令檢警更不可能只用電話做筆錄及傳真公文(公文必定要紙本)，更遑論監管帳戶或保管金錢，如民眾遇有類似情形，即立即按照一、聽，二、掛，三、查證等3步驟，並請撥打反詐騙專線165或報案110查證，亦可就近至當地派出所提供諮詢服務。