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「假檢警」詐騙家庭主婦29萬　桃園警方逮捕2車手

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▲「假檢警」詐騙家庭主婦29萬被逮。（圖／桃園市刑大提供）　

▲「假檢警」詐騙家庭主婦29萬，車手被逮。（圖／桃園市刑大提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

又有「假檢警」詐欺家庭主婦事件！桃園市警察局刑警大隊偵五隊指出，一名葉姓家庭主婦7日接到假冒中華電信客服人員，表示名下有手機費用應補繳，葉女回稱未有該手機，假冒客服人員指稱其身分遭他人冒用，並於取得葉女存摺、提款卡、提款卡提領密碼，由張姓、黃姓車手提領現金29萬8,000元，經警方當場逮捕，讓歹徒無法得逞！

桃園市政府警察局刑事警察大隊偵五隊8日指出，葉姓家庭主婦於7日早上8時許，接到假冒中華電信客服人員表示，其名下有手機費用應補繳，葉女表示未有該手機，假冒客服人員表示可能是身分遭他人冒用，將轉接高雄鼓山分局受理。▲「假檢警」詐騙家庭主婦29萬被逮。（圖／桃園市刑大提供）　

▲「假檢警」詐騙家庭主婦29萬，2車手被逮並起出現金。（圖／桃園市刑大提供）　

隨即，電話中自稱李警官的男子及張檢察官的女子，向葉女表示已涉嫌洗錢案遭通緝，並留下電話號碼供聯絡，要求葉女將其及丈夫高女名下所有郵局、基隆二信存簿、金融提款卡放置於基隆市長庚分院路邊停車繳費亭的門後，並要求寫下交付收據查證，查證完再寄回給葉民，葉女不疑有他，於電話中告知女檢察官所有提款卡提領密碼。

警方於當日14時許，在龜山區文化三路前當場查獲張姓及黃姓車手，現場查扣被害人郵局及基隆二信存摺、提款卡、現金29萬8,000元等證物，並通知被害人時，葉女始知受騙。

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關鍵字：假檢警,詐騙家庭主婦,桃園市警察局刑警大隊

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