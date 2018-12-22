婦人遭假檢警真詐騙　永康警巡簽發現主動關心阻詐

▲永康分局鹽行派出所巡邏員警林倍陽、黃柏翔至鹽行郵局巡簽時，發現1名蔡姓女子神情緊張，手中拿著數張筆記白紙，經主動關懷及時阻止1起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市警永康分局鹽行派出所警員林倍陽、黃柏翔等2員，巡簽金融機構維護安全，發現蔡姓女子神情有異主動關懷提問，即時攔阻一起「假檢警詐騙案」，成功守護人民財產，讓蔡女直呼「好佳在」有警方適時協助，未讓詐騙集團騙走新台幣10萬元。

警方說12月21日下午1時15分，永康分局鹽行派出所巡邏員警林倍陽、黃柏翔至鹽行郵局巡簽時，發現1名蔡姓女子神情緊張，手中拿著數張筆記白紙，正焦急地等待郵局人員受理其案件，林員深覺有異趕緊向前關懷，蔡女見到警方詢問稍有遲疑，員警見狀先安撫蔡女勿緊張，請其離開郵局人多處，到旁邊的派出所洽談。

經黃員與蔡女諮詢後了解，發現蔡女係遭詐騙集團冒稱中華電信人員以電話告知其名下有新申請門號並且涉及刑案，隨即轉接給自稱檢察官者，要求蔡女將郵局內所有存款約新台幣10萬元，轉移到所指定銀行的監管帳戶。經2警耐心地向蔡女說明此為詐騙集團慣用手法，蔡女知道是受騙，彷彿放下心中大石，向警方再三感謝後離去。

詐騙集團常聲稱被害人身分遭冒用、申辦電信並欠繳電話費，之後將電話轉接給假警察、假檢察官，進而恐嚇被害人涉及刑案、人頭帳戶或詐欺共犯等，讓被害人心生恐懼失去判斷力，最後要求被害人交付款項，雖然此為常見的詐騙手法，但仍難避免民眾上當，所幸員警巡簽金融機構時，能主動察覺異狀，即時阻止民眾受害。

警方再次強調警察或司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡，若接到電話提及「監管帳戶」等關鍵字，必是詐騙，請立即撥打165查證或諮詢鄰近派出所。