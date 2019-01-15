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北部下午變天「周三四全台有雨探14度」　吳德榮：周日冷氣團報到

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▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲天氣將變冷請注意保暖工作。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局提醒，周三（16日）至周四（17日），中部以北及東北部低溫下探至14、15度；周日（20日）、下周一（21日）東北季風再增強，強度有可能接近大陸冷氣團。氣象專家吳德榮則提醒，周日起另一波較強冷空氣，目前模擬強度為冷氣團。

氣象局說，今天（15日）上午前東北風較弱，北部及東半部有局部短暫雨，下午起降雨機率提高易有短暫雨，中南部地區則不太受影響，仍是陽光露臉的天氣；清晨各地低溫18至20度左右，稍有涼意，白天各地大致舒適到溫暖，北部及東北部高溫約21至23度，花東高溫23至25度間，中南部局部地區仍可達27度以上。

氣象局表示，東北風增強，今下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今上午8時到周三上午8時中部以北和東半部有雨。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三至周五東北季風增強、影響，強度上較上一波強，水氣也較多，尤其周三、周四華南雲雨區影響，各地都有降雨機率，北部及東半部雲量偏多，且降雨較持續，全天感受較濕涼，僅南部平地影響不大，大概是多雲的天氣，周五水氣減少，中南部恢復為多雲到晴。

氣象局指出，周三、周四中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約20到23度，中南部約22至25度，溫差依舊相對大一些；周五水氣轉乾，各地氣溫稍微回升。

氣象局表示，周六（19日）東北季風的強度有減弱的趨勢，降雨範圍縮小，剩下東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴的天氣，北台灣的氣溫開始回升。

▼氣象局說，周三、周四中部以北及東北部低溫下探至14、15度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周日、下周一東北季風再增強，強度有可能接近大陸冷氣團，各家模式預報上仍有些分歧，需再觀察；水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍以多雲到晴為主。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周日至下周三（23日）另一波較強冷空氣南下，目前模擬強度為大陸冷氣團，由於是模式末期的模擬，其強度仍會繼續調整需再觀察。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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