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氣溫驟降3度「今明北台灣濕冷」　吳德榮：玉山可能初雪！

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▲▼玉山。（圖／玉管處）

▲玉山有機會降下今年冬天第一場雪。（示意圖／玉管處）

生活中心／台北報導

一早氣溫明顯降低，比昨天凌晨下降3至4度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今明兩天北台灣天氣濕冷，空曠地區最低溫將降至13度，中南部因雲多降雨，天氣也會明顯轉涼，今晚、明晨玉山有機會降下「初雪」。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，截至上午5時，沿海低溫出現在三芝，只有14.6度，相較昨天凌晨的18.4度，一口氣降了將近4度，雖然都會區降幅偏緩，但也降了近3度，像是台北市的公園路氣象局站測得17度，昨天凌晨有19.6度。

▲▼一週天氣。（圖／中央氣象局）

▲今明兩天氣溫明顯降低。（圖／中央氣象局提供，下同）

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日東北季風影響，除了迎風面北部及東半部有雨，由於中層水氣移入，其他各地皆有零星降雨的機率；明日將恢復為迎風面北部、東半部及部分山區的降雨。

今明兩天、北台灣天氣濕冷。」吳德榮說，都會區最低溫將降至16度左右，沿海空曠地區最低溫將降至13、14度；今日中南部因雲多降雨，天氣亦明顯轉涼。3500公尺以上高山，今晚、明晨最低溫約可降至零度以下，若中層水氣尚未完全離去，則玉山有「初雪」的機率。

▲▼1月16日全台天氣溫度圖。（圖／中央氣象局提供）

▲1月16日全台天氣溫度圖。

他表示，要等到周五（18）日天氣才會好轉，清晨氣溫仍低，白天起季風減弱，氣溫回升，週六（19）日持續回暖、各地又是白天溫暖舒適、早晚涼的天氣，另一波較強冷空氣在週日至下週三（20至23）日南下，預估台北市將降至14度左右，有觸及「大陸冷氣團」定義的機率，強度仍會繼續微調，需再觀察。

▲▼1月16日衛星雲圖。（圖／中央氣象局提供）

▲台灣受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣增加。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局指出，今（16）日受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣增加，北部及東半部雲量偏多，北臺灣降雨較持續，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫雨；氣溫方面，今晚到明天清晨中部以北及東北部低溫14至16度，南部地區及花東低溫16至19度，稍有涼意。

氣象局表示，白天北臺灣高溫約17、18度，整天感受較涼，花東高溫約20至22度，中南部約22至24度，請留意氣溫變化適時調整衣物。

▲▼下雨,雨天,天氣預報,陰天,寒流,低溫,氣溫下降（圖／記者季相儒攝）

▲今明兩天、北台灣天氣濕冷。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：氣象局,氣象雲,氣象,吳德榮,三立準氣象•老大洩天機

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