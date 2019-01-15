入夜起北→南變天！「周三全台有雨轉濕涼」　玉山周四有望飄初雪

▲北東又要變天，周三、四最冷最濕，中部以北低溫下探14、15度，北部、東北部雨勢明顯。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又變天轉濕涼！氣象局指出，周二下半天起東北季風增強，北台灣降雨機率提高，周三、四加上華南雲雨區東移，各地都有飄雨機會，北部、東北部雨勢會最為明顯。周五、六天氣轉乾回溫，但沒多久周日又會有新一波東北季風南下，強度可能達大陸冷氣團。若水氣及溫度能配合，周四或周日玉山有可能飄下初雪。

氣象局預報員程川芳表示，東北季風再度增強，水氣也開始陸續移入，北部、東北部下半天起降雨機率提高。這波影響最明顯的時間落在周三、周四，加上華南雲雨區東移，各地都有下雨機會，北部、東北部雨勢明顯，局部地區可能出現較大雨勢。中部以北低溫下探14、15度，其他地區則約17~19度。

▲氣象局一周天氣概況。（圖／中央氣象局）

周五水氣轉乾、北部氣溫稍回升，整體來說，西半部都有機會看見陽光露面，但要注意日夜溫差大。周六東北季風減弱，氣溫又會回升，各地高溫會回升到25度以上，北部約25、26度、中部約27、28度、南部約28、29度、東部約26、27度，晴朗偏暖

不過，周日又會有較強東北季風南下，強度可能達大陸冷氣團等級，至少影響到23日，這波同樣會帶來較多水氣，屆時北東再轉濕涼，其中20、21日水氣最多，中部以北低溫下探14、15度，空曠地區更可能出現13、14度。

▲今年玉山至今遲遲未降初雪，可能創下有史以來最晚下雪記錄。（圖／中央氣象局提供）

今年入冬以來，玉山遲遲未降下初雪，氣象局表示，若水氣跟溫度能互相配合，3500公尺以上高山在周三晚至周四及周日，不排除有機會下雪。根據紀錄，過去玉山最晚下雪的時間落在1月17日，今年很有可能打破紀錄。