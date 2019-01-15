下午冷空氣南下「中部以北有雨」　彭啟明：春節前穿不到冬衣

▲冬季偏暖，許多人厚衣服都還沒拿出來。（圖／記者季相儒攝）



生活中心／台北報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天北台灣的天氣和昨天很像、會有陽光，白天高溫可以到22至24度，中南部高溫更可以到25至27度，下午開始冷空氣南下，越晚會感受到天氣的變化，中部以北將有雨勢。

彭啟明在臉書說，今天清晨北部許多地方，應該可以感覺比昨天又回升1、2度，白天高溫可以到22至24度，中南部高溫可以到25至27度，明顯偏乾。他建議，大家盡快洗曬衣服，尤其北部及東半部的民眾務必要珍惜還有半天的陽光，只是靠山區還是雲量偏多，東北部偶飄雨。

他說，今天下午開始，北方冷空氣開始逐步南下，這波也伴隨水氣，中部以北將會有雨勢，周三、四會特別明顯，和周一、二的反差相當大，預計北部溫度將降到14至20度，中南部雖沒有像北部那麼明顯，但也會略降到17至23度。

彭啟明指出，這波周五開始水氣會減少，逐步緩回溫，周六、日將是一個空檔；再下一波會在下周日的下半天，另一波冷空氣報到，天氣再變，而且這波冷空氣可能延續到下周三，要到下周四才會緩和，強度還有變動空間。

彭啟明說，今年東亞的冬天溫度上其實都頗正常，長江以北的高緯度區域都已經進入隆冬，台灣不在冷空氣移動的主要行經路徑上，相對之下相對溫暖很多。很多人的厚重冬衣到目前還派不上用場，目前整體預測上，可能到年節的天氣都是類似，尚欠缺更強冷空氣的預測訊號，厚衣穿到的機會較低。