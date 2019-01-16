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女兒造句「越…越…」被扣5分！　媽聽原答案呆了：如何解釋？

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▲▼期末考考造句。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這個造句該怎麼回答呢？（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名媽媽在臉書不公開社團《爆廢公社》表示，女兒把期末考考卷帶回家，其中一題造句「越...越...」被算答錯扣五分，好奇問女兒原始句子寫了什麼，知道答案後對方反問「為什麼不能這樣回答」，「還真的不知道如何回，大家覺得呢？」

原PO表示，女兒原本是寫「小明『越』過高山『越』過小河真是辛苦」，她不是在意被扣分，只是覺得答案太制式，不料女兒接著問為什麼會不能這樣答題，她一聽呆住「還真的不知道如何回應她」。

▲▼期末考考造句。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲媽媽上網求助。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此有網友說，「因為你用越過變動詞了」、「越過是動詞，越...應該是形容的越來越怎樣的意思」、「山是爬，河是渡」、「越過高山，越過小河，這樣看起來就不像題目所要的同一句了」，可是也有人認為「題目沒說不能動詞，老師太制式化」、「題目沒有限制詞性，照理說也不能算錯」，就連原PO也說「小三已經上到詞性了嗎？我完全沒概念」。

還有網友發揮創意造句，「越南老闆娘開的越式餐廳」、「越夜越美麗」、「越南的越南咖啡特別好喝」、「上個月有一間越南妹開的越式美容院，還沒去光顧就被警察抄了」、「老師越死腦筋，學生越學不到東西」。

另外，先前有別的網友表示「被小二考題考倒了」，考卷上的「5X7=35表示什麼意思」也引發網友議，三個選項「7個5是35」、「7的5倍是35」、「5個7是35」各有擁護者，最後正確答案揭曉是「7個5是35」，5X7等於5的7倍，算是邏輯題而非數學題，也讓網友嘆「現在小孩怎麼學這麼難？」

▲▼小二數學是邏輯題。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這題考邏輯的題目也引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：爆廢公社,造句,詞性,考試

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