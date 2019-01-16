黨產會考察帛琉　國民黨爆：4天都在觀光、接受飯店招待

▲國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨去年打算拋售中投公司轉投資的帛琉大飯店，行政院「不當黨產委員會」去年8月派人到帛琉調查，回國後完成考察報告並上傳網路。國民黨團16日上午召開記者會，黨團書記長曾銘宗怒批，帛琉共和國整體現況跟黨產會有什麼關係，而且4天幾乎都是觀光行程，還接受帛琉大飯店的招待。

黨產會兩位聘用研究員去年8月22日至25日到帛琉考察，報告表示，中投以改善其公司整體財務、增加公司資金運用等原因，向黨產會申請許可處分中投及子公司中投控股BVI所持有的帛琉大飯店全部股權，因為帛琉大飯店8月24日舉辦20周年慶活動，邀請帛琉政要和各國大使參與，黨產會認為有赴現場考察的必要，針對帛琉觀光發展情況、帛琉大飯店在兩國外交關係中扮演的角色等進行了解。



黨產會研究員的行程拜會我駐帛琉大使館、帛琉觀光局長、觀光協會、聽取帛琉大飯店業務簡報、了解該國重要觀光景點、勘查帛琉當地其他飯店等；「心得和建議」寫帛琉在2015和2016年經歷大量一條龍式低階中國觀光旅行團訪帛，這樣單一來源的大量旅客帶來負面生態影響，帛琉觀光目前轉型為以多元、高端和永續的生態旅遊為目標，另外，帛琉大飯店是當地地標性建築，可配合帛琉政府發展高端旅遊的投資政策，對兩國邦交維護多所助益。

對此，曾銘宗怒批，帛琉共和國整體現況跟黨產會有什麼關係，這個題目本身就不對，且參加是兩個研究員，去了4天都在觀光，還要由公使大使陪同到處旅遊，參加帛琉大飯店晚宴，接受帛琉大飯店招待。

曾銘宗批評，回國的報告中，有關帛琉飯店財務報告一字都沒有，結論只有半頁，跟黨產會業務沒關係。另外，報告不是一般行政機關派到國外的報告，但黨產會研究員提出報告極為草率，對黨產會以後決策品質非常憂心，報告公布後，也引發外界質疑，黨產會作還開記者會硬凹。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，一個以政治鬥爭為主要目的的黑機關，沒有能力撰寫專業報告，一點都不令人意外。整整20頁的調查報告，心得和建議只有半頁，不但離譜而且誇張的輕率。但對這些人而言，反正去帛琉就是花公帑「假調查、真觀光」，調查報告的內容不是重點，如何能夠鬥爭抹黑在野黨才是他們關心的重點。

▼黨產會帛琉行程。（圖／國民黨立法院黨團提供）