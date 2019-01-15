傳怒飆防檢員　蘇貞昌笑回：以我的脾氣不是那樣子而已

▲行政院長蘇貞昌率領三長拜會立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

非洲豬瘟疫情尚未降溫，行政院長蘇貞昌14日上任第一場視察就直奔桃園機場視察防疫措施，傳出他直接怒「電」防疫邊檢官員對防疫措施不夠熟悉，離開機場在車上就立馬要求農委會主委陳吉仲檢討狀況。對此，蘇貞昌15日上午拜會立法院時笑稱，他昨天並沒有怒飆或發脾氣，「如果以我的脾氣，不是那樣子而已」，他現在已經2.0了，比較沒有脾氣了。

蘇貞昌上任後首場行程，就是到桃園機場視察邊境防堵非洲豬瘟檢疫作為，他也批評防疫員對防疫措施不夠熟悉，由於非洲豬瘟事關幾千億產業損失甚至嚴重可以影響國安，他要求來自疫區的手提行李要100%檢驗，並提醒防疫看板字體過小、罰金沒有繳齊應不得入境等。離開機場後，蘇貞昌在往視察桃園欣倫畜牧場廚餘飼養及相關動物疫病健康管理的路上，就先要求同車的陳吉仲檢討。

不過，蘇貞昌上午拜會立法院時受訪表示，大家看到非洲豬瘟在中國已經失控，跟台灣這麼近，春節就要到了，是人、物最頻繁交流的時候，民眾又特別喜歡帶著肉品作為禮品，所以時間非常緊迫，事情非常重大，如果非洲豬瘟進入台灣失控，是百分之百致命，又沒疫苗可以防治，所以從前院長賴清德時期就非常積極來督管進行，希望各縣市能全力配合，而他承接政院，當然第一時間就要去看，同時也要呼籲國人注意，也要求團隊加強。

至於傳出對下屬發脾氣，蘇貞昌說，他昨天看到團隊都盡心盡力做得很好，但因為知道事情的嚴峻，所以特別再要求進階、加強，並沒有所謂的發脾氣或怒飆，「我覺得可能用的形容詞強了一點，但我要求做到的強力意願是有明確表達」。他強調，很多事情相關部會還有必要配合農委會，所以昨天在車上就打電話給內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮，還聯絡交通部長林佳龍，這樣就不用裁示政委協調各部會，回政院的路上就交待好了，直接處理最快，也希望國人重視。

他強調，承辦同仁都做很好很努力，自己也沒有發脾氣，「如果以我的脾氣，不是那樣子而已，我現在已經2.0了，比較沒有脾氣了」，讓現場爆出一陣笑聲。