▲吳釗燮在外交部推特上發文。(圖/翻攝自外交部推特)

記者翁嫆琄/台北報導

中國大陸近期傳出有民眾使用推特發表言論,而被關進拘留所15天,外交部長吳釗燮12日則在外交部推特再度直言:「你們到底在怕什麼?」

外交部推特中轉了《紐約時報》的新聞指出,中國因有民眾使用推特,而被警方銬在椅子上審訊,或威脅會「影響父母」,甚至找駭客讓異議人士的推特消失等。

而吳釗燮則轉貼中具名留言表示,「我忍不住想問,你們到底在怕什麼?拜託,推特很好玩的!(I can’t stop myself from asking: What on earth are you afraid of? Come on!Tweeting is fun. JW )」。(JW為吳釗燮英文名字Joseph Wu之縮寫」。

看到吳釗燮再度開砲,網友也在下方留言表示,「釗燮你冷靜點」、「吃炸藥了我們的外交部」、「哇靠 部長有槍啊」、「辣台派炸藥內閣 這可以」、「哇靠現在每個部門都有槍啊!」

▼外交部長吳釗燮。(資料照/記者翁嫆琄攝)