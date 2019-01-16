孫大千：蔡英文3個堅定是廢話！民進黨是兩岸關係「無敵破壞王」





▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文元旦談話提出「四個必須」，又在15日說出「三個堅定」，分別是堅定守護政府守護中華民國台灣主權跟安全，堅定維護民主自由的生活方式，與堅定的「壯大台灣」。前立委孫大千對此批評，「四個必須」和「三個堅定」，只不過是一堆「廢話」，民進黨根本是兩岸關係中的「無敵破壞王」。

孫大千16日在臉書上提到，首先，民進黨在過去兩年半之間，把國民黨辛苦建立起來的以「92共識」為基礎的兩岸和平穩定的關係破壞得乾乾淨淨。不但貨出不去，人也進不來，邦交國差點都要跑光光。連一句道歉也沒有，還要在這裡指三道四，難道不會覺得心虛慚愧嗎？

孫大千說，其次，台灣人民對「一國兩制」存有疑慮，民進黨又口口聲聲不要「九二共識」。那麼請問一下，民進黨的主張究竟是什麼呢？如果國民黨是「組合肉」，民進黨連牛肉在哪裡恐怕都還不知道吧？這個也不要，那個也不要，那麼民進黨究竟要什麼呢？台灣獨立嗎？

最後，孫大千表示，民進黨長久以來利用國民黨的存在當作護身符，習慣躲在國民黨的背後大放厥辭，不就是吃定了只要有國民黨存在一天，不管民進黨怎麼胡說亂扯，北京政府都不至於對台灣採取終極手段嗎？既消費國民黨，又踐踏國民黨，民進黨這一手「一黨兩吃」，玩得可真是淋漓盡致啊！