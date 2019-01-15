蘇貞昌上任後有兩個「蘇院長」　蘇嘉全：考慮叫大小S

▲行政院長蘇貞昌率領三長拜會立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者翁嫆琄／台北報導

新任行政院長蘇貞昌15日赴立法院拜會立法院長蘇嘉全及朝野黨團，蘇嘉全笑稱，他是蘇院長，蘇貞昌也是蘇院長，「往後委員在叫蘇院長時，我們兩個都要回頭」，他說，兩人私下要討論一下怎麼分別，「是大S跟小S還是怎麼樣」；蘇貞昌也開玩笑地回應，凡事比較困難複雜的問題，就請坐在主席台的蘇院長直接處理，「比較簡單的再叫我來回答就好」。

蘇貞昌及新副閣揆陳其邁、行政院秘書長李孟諺上午一同拜會立法院及朝野黨團，民進黨團總召柯建銘、書記長鄭運鵬、綠委陳曼麗、李麗芬、呂孫綾等人皆出席。而經過近20分鐘的閉門會議，蘇嘉全表示，非常歡迎蘇貞昌在上任的第二天就到立法院拜會，蘇貞昌是他一路追隨的政治前輩，從在屏東選議員，一直到選立委及縣長，「到現在都是我跟隨著他的腳步」，蘇貞昌的能力相信屏東人的印象都非常深刻，在蘇執政的期間，每次的民調都是全國第一，這次能到政院擔任院長，相信其魄力、執行力絕對會讓人民有不同的感受，「我相信蘇院長未來的領導，絕對會為台灣帶來更好的願景」。

蘇嘉全也笑稱，不過有個比較麻煩的事，「他是蘇院長，我也是蘇院長，往後委員在叫蘇院長時，我們兩個都要回頭」，所以搞不好以後要做這方面的分別，看要怎麼稱呼行政院的蘇院長，還有立法院長的蘇院長，「我想我們私底下要討論一下，是大S跟小S還是怎麼樣，這一點真的要討論一下」。

蘇貞昌致詞時也說，在承擔政院院長重任後，今天誠心誠意第一時間來拜會立院，聽到蘇嘉全對國會很多為民、為國家關心的事有所指教，他非常感謝。他指出，蘇嘉全是他從台灣尾拼到台灣頭一路的好夥伴，現在蘇嘉全在立院主持議事，自己在行政院，依法往後他要來立院報告、備詢，「確實有兩位蘇院長的困擾」，他有小小的建議，「凡事比較困難複雜的問題，就請坐在主席台的蘇院長直接處理，比較簡單的再叫我來回答就好」。

他強調，未來行政院為國為民要處理很多事，要立法院指導、監督、支持，同時很多法律他都要照立院通過的，好好的貫徹執行。