聯合虐死女童！17歲母「同屋4人惹眾怒」　臉書遭洗板：她會跟一輩子的

▲台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／綜合報導

台南市1歲女嬰遭虐死，警方獲報調查後，將女童17歲母親薛女、李姓計車司機（28歲）、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲）列為涉案嫌疑人，而4人都承認打小孩，且1月因女童多次哭鬧，所以打得特別多。目前4人遭依涉殺人罪嫌移送，臉書也被憤怒網友洗板「怒到都哭了」、「你半夜確定睡得著？」

院方在初步為女嬰檢傷後，發現小小的身體上滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，幾乎可以說是體無完膚。偵訊時，3個大人及生母都承認有動手，只要女嬰哭鬧就打；幾人還說，因為小孩1月哭鬧次數多，所以打得特別多。警經過偵訊後將4人依涉殺人罪嫌移送。

4人的行為引發眾怒，除了親友出來狂批，鄉民、網友也暴動，紛紛到4人臉書留言，對生母薛女罵「有多少人想生小孩生不了，你X的，你輕易就虐死」、「說小孩卡到陰你才打他…老娘覺得你印堂發黑…你是不是也要請你媽打你」、「不願意照顧小孩就不要跟人家做愛然後懷孕，不然妳就去把子宮拿掉，屁孩」。

▲17歲生母薛女臉書。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲生母同居人李姓男子臉書。（圖／翻攝自當事人臉書）

生母同居人李姓計車司機也遭詛咒「孩子會一直讓你載的～請開好」、「小孩會一直跟在你身邊的」、「你有沒有碰那個小女嬰」。薛女堂姐和薛女何姓堂姐夫則分別被痛批「胖就算了…我也是胖子…不過心也別這麼差…人胖心又差真的講妳豬狗不如侮辱了豬狗」、「你家控肉也懷孕，以後這個小孩肯定也會被你們打死」。

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▲生母堂姐臉書。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲生母堂姐夫臉書。（圖／翻攝自當事人臉書）