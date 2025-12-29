「解放軍是保護台灣人！」　館長：當中國成為第1，誰不想當中國人

▲館長。（資料照／記者任以芳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

解放軍東部戰區今（29日）宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域。之前網紅館長（陳之漢）接受中媒《閱台海》訪談時，就說「解放軍是用來保護台灣」，當中國成為世界第一，「誰不想當中國人？」

館長喊「解放軍是用來保護台灣」

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長先前接受中媒《閱台海》獨家訪談時說，「我覺得時間是站在大陸這邊的，那台灣的優勢，也是站在我們在野這邊的，只要給我們一點時間，我們可以把賴清德趕下來」。

館長接著說，「我們常講，解放軍是用來保護台灣，解放軍不是用來傷害台灣的，解放軍是保護台灣人，也請台灣同胞看到這個採訪，你必須要知道，同為中國人，中國人不能打中國人」。

館長強調「我是一個中國人，我也是一個台灣人」

館長還強調，「我跟各位明確的報告，我是一個中國人，我也是一個台灣人，中國大陸越強大，台灣人就越來越多人認同自己的身分，當中國成為世界第一，誰不想當中國人？對不對？所以中國大陸持續強大，中國的軍力持續強大，我們全面支持」。

不過影片底下，就有不少網友直呼，「全世界只有中國想打我們，你還說解放軍在保護我們」、「話不用說太多，你先做個表率、你先放棄台灣國籍，入籍中國，如果你過得比現在更好，就是最好的示範，你敢嗎」、「喜歡當中國人，你就過去那邊住不要回來了」、「錢真的是萬能的」。