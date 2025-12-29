超商跨年咖啡優惠懶人包！7-11「買7送7」、萊爾富多項5折起

▲超商紛紛祭出咖啡優惠，從跨年前夕一路喝到2026年。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
迎接周一上班日加上跨年前夕，各大超商紛紛祭出咖啡優惠，陪上班族撐過歲末衝刺期。7-ELEVEN、全家、萊爾富、美廉社，從門市現買、APP寄杯、電子票券通通加碼，最低「買1送1、買7送7」，甚至大杯咖啡下殺4折，可趁便宜入手，喝到2026年。
★7-ELEVEN
●門市優惠｜即日起至2026年1月6日
・大杯特選美式，2杯99元，76折（原價65元／杯、特價50元／杯）。
・大杯特選拿鐵，2杯99元，62折（原價80元／杯、特價50元／杯）。
●OPENPOINT行動隨時取｜即日起至12月31日
・大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。
・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。
・風味系列熱飲，12杯520元，66折（原價65元／杯、特價43元／杯）。
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶。
・西西里風檸檬咖啡系列，12杯670元，7折（原價80元／杯、特價56元／杯）。
・小葉奶茶／梔子花奶青，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。
▲7-11即將在元旦推出精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）
●OPENPOINT行動隨時取｜2026年1月1日至1月3日
・大杯精品美式，買7送7，5折（原價100元／杯、特價50元／杯）。
・大杯精品拿鐵，買7送7，5折（原價110元／杯、特價50元／杯）。
・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7，5折（原價110元／杯、特價55元／杯）。
・大杯精品馥芮白，買7送7，5折（原價120元／杯、特價60元／杯）。
●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
・大杯熱特選拿鐵，買1送1，5折（原價80元、特價40元）。⭢購買連結。
・大杯熱精品美式，買1送1，5折（原價100元、特價50元）。⭢購買連結。
・熱咖啡珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價75元、特價38元）。⭢購買連結。
・熱經典好時可可，買1送1，5折（原價65元、特價33元）。⭢購買連結。
▲全家便利商店咖啡「加10元多一杯」。（圖／業者提供）
★全家
●APP隨買跨店取｜12月29日限定
・大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元／杯、特價55元／杯）。
・大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元／杯、特價60元／杯）。
・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯、特價33元／杯）。
・大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元／杯、特價38元／杯）。
▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）
★萊爾富
●門市優惠｜即日起至2026年1月20日
・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元、特價28元）。
・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。
・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。
・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。
・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。
・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。
・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。
・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。
●門市限時優惠｜2026年1月3日10:00至14:00
・大杯美式，29元，64折（原價45元）。
・大杯拿鐵，29元，53折（原價55元）。
●門市「第二杯5元」優惠｜即日起至2026年1月20日
・中杯拿鐵第2杯5元，56折（原價45元／杯、特價25元／杯）。
・大杯拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。
・中杯特濃拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。
・大杯特濃拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。
・大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。
・大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。
・大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。
・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。
・冰摩卡咖啡第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。
・漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。
・漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。
・日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。
・特大杯拿鐵第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。
・恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。
・海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。
・漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價100元／杯、特價53元／杯）。
★美廉社
●APP｜即日起至2026年1月1日
・大杯沖繩黑糖奶茶，買2送3，4折（原價50元／杯、特價20元／杯）。
・中杯精品迦納可可，買2送3，4折（原價55元／杯、特價22元／杯）。
・大杯濃萃美式，100杯2000元，4折（原價50元／杯、特價20元／杯）。
・大杯濃萃鮮奶拿鐵，100杯2400元，4折（原價60元／杯、特價24元／杯）。
●APP｜即日起至2026年1月6日
・大杯美式，買5送5，5折（原價45元／杯、特價23元／杯）。
・大杯鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價55元／杯、特價28元／杯）。
・大杯濃萃美式，買5送5，5折（原價50元／杯、特價25元／杯）。
・大杯濃萃鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價60元／杯、特價30元／杯）。
・大杯沖繩黑糖奶茶，買1送1，5折（原價50元／杯、特價25元／杯）。
・中杯精品迦納可可，買1送1，5折（原價55元／杯、特價28元／杯）。
