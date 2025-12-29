　
民生消費

超商跨年咖啡優惠懶人包！7-11「買7送7」、萊爾富多項5折起

▲▼7-11超商優惠，7-11特大杯咖啡，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲超商紛紛祭出咖啡優惠，從跨年前夕一路喝到2026年。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一上班日加上跨年前夕，各大超商紛紛祭出咖啡優惠，陪上班族撐過歲末衝刺期。7-ELEVEN、全家、萊爾富、美廉社，從門市現買、APP寄杯、電子票券通通加碼，最低「買1送1、買7送7」，甚至大杯咖啡下殺4折，可趁便宜入手，喝到2026年。

★7-ELEVEN

●門市優惠｜即日起至2026年1月6日

・大杯特選美式，2杯99元，76折（原價65元／杯、特價50元／杯）。

・大杯特選拿鐵，2杯99元，62折（原價80元／杯、特價50元／杯）。

●OPENPOINT行動隨時取｜即日起至12月31日

・大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

・風味系列熱飲，12杯520元，66折（原價65元／杯、特價43元／杯）。
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶。

・西西里風檸檬咖啡系列，12杯670元，7折（原價80元／杯、特價56元／杯）。

・小葉奶茶／梔子花奶青，12杯480元，67折（原價60元／杯、特價40元／杯）。

▲7-11即將在元旦推出精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜2026年1月1日至1月3日

・大杯精品美式，買7送7，5折（原價100元／杯、特價50元／杯）。

・大杯精品拿鐵，買7送7，5折（原價110元／杯、特價50元／杯）。

・中杯精品燕麥拿鐵，買7送7，5折（原價110元／杯、特價55元／杯）。

・大杯精品馥芮白，買7送7，5折（原價120元／杯、特價60元／杯）。

●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・大杯熱特選拿鐵，買1送1，5折（原價80元、特價40元）。⭢購買連結

・大杯熱精品美式，買1送1，5折（原價100元、特價50元）。⭢購買連結

・熱咖啡珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價75元、特價38元）。⭢購買連結

・熱經典好時可可，買1送1，5折（原價65元、特價33元）。⭢購買連結

▲全家便利商店咖啡「加10元多一杯」。（圖／業者提供）

★全家

●APP隨買跨店取｜12月29日限定

・大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元／杯、特價55元／杯）。

・大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元／杯、特價60元／杯）。

・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯、特價33元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元／杯、特價38元／杯）。

▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

★萊爾富

●門市優惠｜即日起至2026年1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元、特價28元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元、特價30元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

●門市限時優惠｜2026年1月3日10:00至14:00

・大杯美式，29元，64折（原價45元）。

・大杯拿鐵，29元，53折（原價55元）。

●門市「第二杯5元」優惠｜即日起至2026年1月20日

・中杯拿鐵第2杯5元，56折（原價45元／杯、特價25元／杯）。

・大杯拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。

・中杯特濃拿鐵第2杯5元，55折（原價55元／杯、特價30元／杯）。

・大杯特濃拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・冰摩卡咖啡第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・特大杯拿鐵第2杯5元，54折（原價70元／杯、特價38元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價80元／杯、特價43元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，54折（原價65元／杯、特價35元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，53折（原價100元／杯、特價53元／杯）。

★美廉社

●APP｜即日起至2026年1月1日

・大杯沖繩黑糖奶茶，買2送3，4折（原價50元／杯、特價20元／杯）。

・中杯精品迦納可可，買2送3，4折（原價55元／杯、特價22元／杯）。

・大杯濃萃美式，100杯2000元，4折（原價50元／杯、特價20元／杯）。

・大杯濃萃鮮奶拿鐵，100杯2400元，4折（原價60元／杯、特價24元／杯）。

●APP｜即日起至2026年1月6日

・大杯美式，買5送5，5折（原價45元／杯、特價23元／杯）。

・大杯鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價55元／杯、特價28元／杯）。

・大杯濃萃美式，買5送5，5折（原價50元／杯、特價25元／杯）。

・大杯濃萃鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價60元／杯、特價30元／杯）。

・大杯沖繩黑糖奶茶，買1送1，5折（原價50元／杯、特價25元／杯）。

・中杯精品迦納可可，買1送1，5折（原價55元／杯、特價28元／杯）。

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

全家福袋狂到沒天理！送「永豐金證券股票禮品卡」秒變股民再抽BMW　療癒IP周邊陣容挑到手軟

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題！網：跑3家請店員訂才買到

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

7-11推出130款馬年福袋！集結三麗鷗、史努比　頭獎抽特斯拉

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

台灣雙面Chips！台積電晶片＋蚵仔煎洋芋片　改變世界也美味生活

4大超商跨年優惠懶人包！7-11咖啡買7送7、全家寄杯最低52折

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

漢堡王開運優惠券推買1送1　拿坡里9塊炸雞下殺45折

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

【中共軍演區域多靠近？】國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

