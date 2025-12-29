超商跨年咖啡優惠懶人包！7-11「買7送7」、萊爾富多項5折起

迎接新年，7-ELEVEN 旗下精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館7周年，再度推出歷年廣受好評的「千杯咖啡請你喝」活動，即日起至2026年1月6日，出示身分證且姓名中含「不」、「可」、「思」、「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式1杯。此外，美廉社也有指定飲品「買2送3」。