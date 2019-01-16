「一屋都米蟲」虐死女童媽　堂姐夫妻租高級住宅「全靠接濟」

▲台南市警五分局警方前往現場勘查蒐證，並查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

涉嫌虐傷致1歲女童死亡的17歲小媽，本人沒有謀生能力，寄住堂姐夫婦2人所租的新社區大樓公寓，但不只小媽無業，連堂姐夫婦也無正常工作，警方初步調查3人均係靠娘家大人接濟，而李姓友人竟也同住一處。





台南市警五分局指出，涉嫌虐傷1歲女童致死的17歲未成年小媽，結婚後於2017年6月生下一女，目前已經離婚，監護權交由小媽，小媽無謀生能力，2018年9月帶著女嬰投靠寄住20歲薛姓堂姐和26歲的何姓表姐夫所租住，位於北區一處大型社區大樓公寓，因女童容易哭鬧，只要碰到女童哭鬧，小媽與堂姐夫婦就會出手教訓，同住該處的28歲李姓男子，也會出手「教訓」女童。尤其是最近女童常哭鬧，4人教訓女童次數也變多。





警方調查，包括未成年小媽、20歲堂姐和26歲堂姐夫，都無正常工作，經濟來源都靠娘家大人接濟，而鑑識15日深夜前往其租處勘查蒐證時，屋內頗為凌亂，警方已查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。

據了解，涉案4人租處是新式社區型大樓，約有上千戶公寓，公大小坪數不同，像涉案人租處月房約上萬元，且出入都有門戶管制，也有大樓管理員負責維安，屬於現代化新式社區，非住戶難以進入。

據李姓管理員表示，大樓管理委員會之前並未聞聽有虐童情事，直到15日深夜警方人員到場要求管理委員會協助，才知道發生此事，案發後社區大樓住戶也議論紛紛，其租處鄰居也表示未曾發現有相關虐童情事。

▲涉案4人租處是新式社區型大樓，約有上千戶公寓。

李員指出，涉案的少女，管理委員會的住戶資料裡並無此人，只有租住的堂姐等人資料，因該社區人有1、2千人以上，所以管理員也無法十分清楚辨識。