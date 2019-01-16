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社會 社會焦點 保障人權

魔神仔勾人！老婦「行軍式離開」衝太平坑　全身赤裸詭異失蹤3天

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社會中心／綜合報導

彰化一名63歲的陳姓婦人日前與家人到田中鎮中南路鼓山寺運動時，突然脫隊、急行往西走，讓家長急得報警。事隔3天後，2名女山友在太平坑深山找到了全身赤裸的婦人，且語無倫次、執意想繼續往山內走，這才緊急通報消防人員救援。

該名婦人13日和家屬走散，親友四處搜尋都找不到人。陳女的丈夫更說，妻子當初突然加大步伐，像「行軍」般快速離開，與平常走路的方式完全不同，脫隊後直接消失。

▲▼失智婦與家人外出運動失蹤3天在深山內被2名女山友尋獲。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲陳婦消失後，以行軍的速度前往太平坑深山。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方調閱路口監視器發現，陳女13日8時31分徒步沿著中南路往田中市區方向，8時58分出現在田中鎮員集路與復興路口，之後便失去了陳女的蹤影；後擴大追查範圍，終於在在田中鎮山腳路與和平路口發現陳女向東往山區直行，便在14日晚間集結搜索，但到15日凌晨2時都沒有收穫。

直到15日，住在員林及社頭的兩位楊姓、余姓女山友8時40分許在田中鎮長青步道發現一名女子全身赤裸徒步要往太平坑深山走進去，且陳女的情舉止怪異、語無倫次，讓她們夏倒立刻攔下對方並報警處理。

警方指出，確認過後的確是陳姓婦人，由於連續3天沒吃東西，她的身體非常虛弱，除了有脫水的現象外，膝蓋也有受傷、不斷流血的擦傷，立即將陳送醫治療。

▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼陳婦與家人外出運動後，失蹤3天。

▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中分局內安派出所副所長表示，楊姓、余姓女山友看到陳婦當時一絲不掛全身赤裸膝蓋又流血，趕緊將身上的外套脫下來給陳婦穿，沿路也找不到陳婦當時穿的衣服，問陳婦「這幾天都吃了些甚麼？做了甚麼事？」，陳婦只是呆立在一旁，似乎受到驚嚇，無法言語，陳婦家人都非常感謝有2位山友及警消人員的幫忙協助。

據《TVBS》報導，陳婦的丈夫透露，妻子患有失智症，但對方當天的行為舉止都跟平常不同，讓他聯想到太平坑的「魔神仔」傳說，家人們甚至到保安宮祈福，廟方也說15日會順利找到人，安置好妻子後便會去還願。

▼家人猜測陳婦是遇到魔神仔。圖為《紅衣小女孩》劇照。（圖／威視提供）

▲紅衣小女孩（圖／威視提供）

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關鍵字：失智,長青步道,太平坑,赤裸

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