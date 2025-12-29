救災訊息響起就在家門口　東港義消父子接力救人

▲東港義消鄭啟川父子即時救援溺水者。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮27日發生溺水意外，東港義消隊員鄭啟川接獲救災通報後，憑藉熟悉地形迅速趕抵，第一時間將溺水者拉上岸，成功搶救生命；父子義消接力支援，展現東港消防與義消高度默契與即戰力。

事發當時，東港義消隊員鄭啟川的手機響起 LINE 救災群組的出勤通報，他定睛一看，發現救溺地點在東隆街對面，竟然就在自己住家附近，鄭啟川深知救溺案件分秒必爭，隨即放下手中事務衝出家門趕往岸邊，抵達現場後，他發現一名患者在水中掙扎，隨即奮不顧身採取行動，成功將該名患者拉上岸邊，爭取到最關鍵的黃金救援時間。

這場救援行動中，處處可見東港消防戰力的緊密連結，就在鄭啟川衝往第一線救人的同時，他的兒子、同時也是義消隊員的鄭翔謚，當時正於東港消防分隊內協勤。收到訊息後，鄭翔謚立即隨同消防車趕往現場支援，父子兩人雖處不同場域，卻心繫同一場任務，共同守護鄉親安全。

除了義消父子外，同樣居住在附近的救護志工鄭智濠，在獲知訊息後也迅速趕抵現場。鄭智濠發揮專業救護技能，協助初步評估患者生命徵象，並配合趕到的救護車進行緊急後送作業。

這次救援行動，在義消鄭啟川的高效率反應、兒子鄭翔謚的分隊支援，以及志工鄭智濠的專業接力下圓滿達成。東港消防分隊表示，這展現了義消平時訓練有素，且深耕社區的特性，讓災難發生時能及時提供援助，守護地方居民的生命安全。