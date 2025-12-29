　
國際

一家4口接連走進地下室「再也沒回來」　禍首竟是馬鈴薯

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲該家庭4人因地下室馬鈴薯產生的毒氣而喪命。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan）發生駭人悲劇，一名8歲女童在家中地下室發現全家4人遺體，包括父親、母親、18歲哥哥及外婆，而他們的死因竟與平凡無奇的「馬鈴薯」有關。

《鏡報》27日報導了這起2014年發生在拉伊舍沃鎮（Laishevo）的事件。42歲父親、法學教授米哈伊爾（Mikhail Chelyshev）首先進入地下室卻遲遲沒有上樓，38歲母親安娜斯塔西亞（Anastasia）擔憂下樓找人，卻也沒有回來。

隨後，18歲兒子喬治（Georgy）起身尋找父母，卻也跟著在地下室喪命。68歲外婆伊拉伊達（Iraida）察覺異狀而向鄰居求助，但在對方抵達之前，急著趕下樓查看，成為第4名受害者。

▲▼馬鈴薯。（圖／CFP）

調查人員表示，四名死者「全部死於氣體中毒，毒氣是地下室嚴重腐爛的馬鈴薯所產生。」由於最後一位進入的死者沒關門，使得有毒氣體得以消散，卻也讓「可憐的女孩發現死者遺體」。

專家指出，馬鈴薯含有毒性的糖苷生物鹼（glycoalkaloids），會影響神經系統造成虛弱和意識混亂。儘管此類中毒案例非常罕見，密西根州立大學專家仍建議，「馬鈴薯應保存在陰涼黑暗處，在運輸過程中避免光照。如果發現發綠、長出芽眼或有任何腐爛的馬鈴薯，應該立即丟棄」，切記保持通風並徹底清潔原本放置馬鈴薯的空間。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

馬鈴薯中毒食安

