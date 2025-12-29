全台老街「他只服這裡」好吃又好逛　一票人認證：美食超有特色

▲網友狂讚北埔老街短而美，美食滿滿超好逛。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

說到最頂老街，很多人會聯想九份、淡水、旗山等，而一名網友認為，歷經多條知名老街的比拼後，他心中第一名非「北埔老街」莫屬，這裡的擂茶香濃順口、客家麻糬Q彈軟糯、蘿蔔糕與炒粄條香氣四溢，尤其是街邊攤販的菜包，更是讓人一試成主顧。文章引發網友也大推，「超多別的老街沒有的東西」。

一名女網友在Threads表示，目前逛過的老街之中，認為「北埔老街」是最好逛又好吃的，街邊道地美食總是讓他回味無窮，包括北埔擂茶、客家花生粉麻糬、蘿蔔糕、蘿蔔絲菜包、炒粄條、豆花等。

在地人也狂推！「短而美」才是精華



文章一出，一票遊客也推爆，「我也認同！超多別的老街沒有的東西」、「北埔老街相較隔壁內灣來說，沒那麼觀光性質，短而美還有很多在地特色客家美食，旁邊還有古蹟洋樓可以參觀，唯一缺點就是太短了逛不夠」、「身為30幾年的新竹人也很愛去」、「身為北埔人很驕傲」、「北埔很讚，但內灣老街也不錯，推薦一下」。

隱藏版美食：必喝杏仁茶、胡椒鴨



不少網友也推薦必吃的特色美食，「拜託你去買廟旁邊的杏仁茶，全台灣最好喝杏仁茶」、「你沒買到北埔最好吃的水晶餃和芋頭糕」、「旁邊還有鄧南光影像紀念館可以逛，裡面有一些互動的設備，很好玩，老街黑糖糕也很好吃」、「菜包可以跟廟前的阿嬤買，跟我阿嬤包的味道一模一樣」、「機車豆花的薑汁辣到爆，但很舒爽」、「記得去客家本色吃胡椒鴨，超好吃超下飯」、「一口菜包才是當地人吃的」、「轉角賣餅的也好吃得要命」。

實際查看北埔老街在Google的評價，獲得4.1顆星好評，而根據觀光署觀光遊憩據點統計，今年1至10月北埔老街遊客量達79萬2037人次，雖不及鄰近內灣老街的130萬6873人次，但憑藉道地客家美食與古蹟特色，仍吸引大批遊客前往。

▼擁有百年歷史的北埔慈天宮，是縣定三級古蹟。（圖／ETtoday資料照）

