2顆子彈貫肚討債！警急趕到場…槍手臉「痛苦扭曲」：我喝了日日春

▲男子疑因債務糾紛開2槍射擊婦人，見警圍捕喝農藥輕生。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉、莊智勝／南投報導

為債開槍！南投市平和里民族路一處民宅15日晚間18時許突傳槍響，56歲的林姓婦人疑似因積欠債務未還，遭64歲的嫌犯賴男連開2槍，當場濺血倒臥在地；警方獲報趕抵現場時，發現賴嫌並未離開，且表情相當痛苦，表示自己行兇後喝下整瓶農藥「日日春」，為此腹部劇痛不已，警方立即將賴嫌與受傷的林婦送往南投醫院搶救。

林婦丈夫向警方供稱，妻子與賴嫌2人相識許久，耳聞雙方之間有欠債、金錢糾紛，但確切金額多少並不清楚，過去賴嫌還曾委託地下錢莊前來討債；而事發當下他正在廚房中吃飯，聽到槍聲後立即衝出查看，赫見妻子挨槍倒地，肚子還流出大量鮮血。

警方指出，賴嫌疑似在行兇前就已計畫好，自知插翅難逃，因此開槍射傷林婦後並未離開現場，還拿出事先準備的農藥「日日春」飲下尋短，當警方到場時，農藥已成空瓶，而賴嫌則是腹部絞痛不已、神色痛苦非常，但還保有意識，不堪劇痛折磨因此出言向警方求救。

▲賴嫌畏罪喝下整瓶「日日春」，腹部劇痛、表情痛苦扭曲，目前正在醫院搶救中。（圖／記者陳玉翻攝）

事後警方清查現場，在賴嫌身上起出改造手槍2把、未擊發子彈18顆、以及彈殼2枚，推測林婦應身中2槍，所幸賴前槍枝卡彈無法順利再擊發，否則林婦受創恐更嚴重；目前2人皆被送往南投醫院搶救，相關開槍原因，還有待更進一步調查釐清。

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