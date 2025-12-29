　
歲末倒數3天！社群瘋傳「12月生活審計」　心理師：有助擺脫挫折感、優雅重塑2026

▲▼12月審計,2026,斷捨離,社群,回顧。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲迎接2026年倒數計時，透過「12月生活審計」重新整理過去一年的思緒，能幫助你更有意識地揮別2025年的低潮與挫折。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

2025年已進入最後倒數，距離新的一年僅剩不到幾天，回首這一整年，你是否正忙著清點那些已經完成或依然落後的目標？在這個充滿跨年氣氛的時刻，除了慶祝今年的收穫，若感覺這一年過得不盡理想，難免會對沒能達成的計畫感到焦慮或遺憾。與其帶著這些「未竟之志」跨年，不如把握這幾天為自己進行一場「12月生活審計（December Audit）」，在跨年鐘聲響起前，重新盤點生活現狀：哪些部分運作良好？哪些該斷捨離？而你又想在即將到來的2026年做出什麼改變？

這正是TikTok創作者@consciouscreationhub在12月初與粉絲分享的概念。國外網站《Bustle》分享她在影片中提到：「12月是我進行大重整的月份，我認為大家應該好好利用這段時間。身為年度最後一個月，這正是進行回顧的完美時機。」另一位創作者@3shaunie也推崇生活審計，認為若想看到真正的改變，這是必經過程；而@hillairexdawn則將此視為「重塑個人品牌」的一種方式。

行銷代理商創辦人@thetatiskomski也指出：「強大的年度表現是從12月開始奠定的。你可以審核今年發生的一切，並計畫明年要做出哪些調整。」雖然她最初是針對企業經營發言，但同樣的邏輯也適用於個人目標與日常生活。以下是開啟你專屬「12月生活審計」的具體方法。

為什麼你現在就需要「12月生活審計」？

▲▼12月審計,2026,斷捨離,社群,回顧。（圖／取自免費圖庫pexels）

根據心理諮商師、Liberatory Wellness Network創辦人Patricia Duggan的說法，12月生活審計本質上是一種簡單且深思熟慮的年度回顧。如果你在這個時節容易感到一事無成，這種審計能幫你轉換心態。

她告訴《Bustle》：「這就像是在盤點生活，好讓你更了解自己。重點不在於給自己打分數或計算成就，而是去觀察模式：什麼讓你充滿活力？什麼讓你疲憊不堪？發生了什麼變化？有什麼出乎意料的事？又有什麼事其實沒你想像中那麼重要？」

這種練習能幫你將思考模式從「天啊，我真的好失敗」或「我永遠跟不上節奏」，轉變為「好，這就是進展順利的部分，以及為什麼它會成功」。Duggan表示，花時間反思也能讓你慢下來，這對於壓力過大或深陷愧疚感的神經系統大有幫助。在放鬆的心理狀態下，你更容易思考下一年的目標。

如何進行「12月生活審計」

1、進行大腦傾倒（Brain Dump）

Duggan建議從「大腦傾倒」開始。寫下腦海中浮現的所有事情，包括高光時刻、低潮、煩心事、快樂瞬間以及失望的事，回想自1月以來你所做的每一件事，並全部記錄下來。

▲▼12月審計,2026,斷捨離,社群,回顧。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、尋找核心主題

當你寫下2025年的回顧時，觀察是否有任何重複的主題。你可能會發現今年自己常猶豫不決，或許是因為焦慮而放棄課程，或因為太累而推掉聚會。另一方面，你也可能發現自己其實冒了不少險，像是答應了一場臨時的約會，或是換了一份新工作。記下這些行為模式。

3、留意你的感受

如果某些回憶讓你露出微笑或感到振奮，這就是你在2026年應該多做嘗試的訊號。Duggan建議：「決定哪些東西是你想要帶到未來的，像是價值觀、生活習慣、人際關係或處世之道，而不僅僅是具體目標。」同時思考你對自己的了解，例如你的底線、需求、曾在哪裡逼自己一把，以及這一切帶給你的感受。她補充：「肯定那些令你自豪的事，特別是那些沒人注意到的細微之處，像是好好休息、建立界線，或是僅僅是熬過艱難時刻。這些或許不適合發在Instagram上，但同樣重要。」

4、決定該斷捨離的部分

完成大腦傾倒後，決定哪些東西要留在過去。包括那些對你沒幫助、阻礙你前進，或讓你感到壓力和悲傷的習慣與目標。如果你願意，可以把這些事寫在紙上、撕碎並丟掉。反正它們已經是「2025年的陳年舊事」了。

5、進行數位審計

除了心理層面的掃除，你也可以參考TikTok創作者@joycehasa的做法，進行物理上的清理。她在影片中整理了手機、信箱和電腦，刪除不常用的APP、前任的簡訊、隨手截圖和舊郵件，以此獲得煥然一新的開始。這也是一種回憶方式，她說：「我的手機就像我今年各個版本的墳場，如果你真的想內省，這非常值得一試。」這能幫你釐清什麼適合你、什麼不適合，進而從心靈包袱中解脫。

▲▼12月審計,2026,斷捨離,社群,回顧。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、設定新意圖

審計完成後，Duggan建議靜坐一會兒，讓一切沉澱；如果需要，可以花幾天時間消化，再勾勒2026年的新意圖。她提醒：「思考你想要『感覺』如何以及如何『生活』，而非僅僅是想『達成』什麼。如果這對你有幫助，可以做一些視覺化的東西，像是夢想板、年度關鍵字或歌單，但前提是這能給你帶來動力。」這將指引你邁向1月。

7、定期回頭檢視

在2026年期間，定期與自己對話，看看生活進展如何，以及你的新意圖感受如何。Duggan說：「每個月或每個季節做一次小型審計，能幫你保持在軌道上，不必等到一整年結束。這也能幫你及時修正壞習慣，不讓它們拖累你。」

看完這篇生活審計教學，你是否也準備好要開始盤點自己的2025年了呢？不如現在就拿出一張紙，寫下今年最令你感到充滿活力的三個時刻吧！

12月審計2026斷捨離社群回顧

