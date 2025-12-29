　
地方 地方焦點

竹市數位實驗高中展現教育轉型成果　見證「新竹好學」落實

▲數位實驗高中「感恩茶會暨校舍開放參觀日」合影。（圖／新竹市政府提供）

▲數位實驗高中「感恩茶會暨校舍開放參觀日」合影

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立數位實驗高中自去(113)年籌備處揭牌以來，於114學年度正式招生開學，迎來第一個嶄新學期，並於(27)日舉辦「感恩茶會暨校舍開放參觀日」，邀請師生、家長與市民朋友走進校園，實地感受數位實驗教育的理念與多元學習空間。市長高虹安肯定學校在創新教育上的努力，也期盼透過開放活動，讓更多市民了解並支持新竹市的教育發展，共同見證學生的學習成果與校園成長。

高虹安表示，新竹市立數位實驗高中是竹市第一所數位實驗高中，也是全國第二所、非六都地區首間數位實驗高中，象徵竹市在教育創新與前瞻發展上的重要成果。數位實中的成立，也代表市府「新竹好學」施政策略的具體落實。自去(113)年4月揭牌以來，市府團隊與學校歷經16個月，從理念規劃到校園落成，並於本學期正式開學，展現市府推動教育政策的高度執行力，體現市府對優質教育的堅持與承諾，也為學生提供多元、前瞻的學習環境，開啟竹市教育的新篇章。

高虹安說，數位實驗高中的成立，回應竹市家長對多元前瞻教育的期待。市府在廣泛蒐集家長與教育界意見、參考其他縣市經驗後，攜手校長與教學團隊，歷經縝密規劃與實驗教育計畫撰寫，在資源有限的情況下仍堅持推動。首屆招生三班順利成班，展現家長對辦學品質的高度信任，而將自己的孩子送入就讀，更是對數位實驗高中最有力的肯定。期盼未來在教育夥伴與家長共同努力下，持續深化創新教學，打造竹市具代表性的教育典範。

高虹安指出，數位實驗高中的成立象徵「教育新芽萌發」。即使在尚未獲得中央補助的情況下，市府仍毅然自籌約7,539萬元，投入校舍整建、教學軟硬體設備建置及校務運作，打造兼具科技感、美感與未來彈性的現代化校園。她表示，校舍整體呈現明亮、科技、現代與人文兼具的特色，充分呼應數位實驗高中的教育定位，提供學生一個適合學習、探索與成長的環境。市府也持續獲得各界對學校辦學成果的肯定與正向回饋，讓所有努力更加珍貴，也為竹市教育發展寫下嶄新篇章。

市府表示，國立政治大學教授暨市府市政顧問陳木金、國立陽明交通大學副校長陳永富、國立清華大學副校長張祥光、國家教育研究院副院長蔡明學及元培醫事科技大學副校長彭金堂今日親自蒞臨現場為數位實驗高中的同學們加油打氣。清大及陽明交大兩位副校長更分享對「數位與自由」的深刻見解，指出數位學習雖帶來更高的自由度，但正如佛洛伊德所言，真正的自由必須與責任並行，期勉同學們在自由開放的學習環境中培養自主學習的習慣與素養，透過勤做筆記、共學互助與經驗分享，深化學習成效，同時也表示清大與陽交大未來皆可與數位實驗高中持續對話與協力，共同發展更具數位化與國際視野的課程，進一步強化學生學習的精實度與多元性。

數位實驗高中校長陳彥宇表示，感謝高市長、市府團隊、全體教職同仁及各界的支持與協助，讓學校得以在短時間內穩健推動各項校務。家長會長鄭文忠肯定學生在短短四個月內，已於多元學習與課程實作中展現亮眼表現，成果豐碩。針對校舍規劃，校方與市府及相關廠商歷經多次討論與溝通，在有限空間中打造最佳學習環境，並兼顧未來擴充與使用彈性，整體設計呈現明亮、現代、舒適且富有活力的特色，充分體現數位實驗高中的教育理念。

數位實驗高中學輔處主任王憶貞分享，首屆採獨立招生的新生展現出高度成熟與自主的學習態度，學校的創新辦學特色與友善校園氛圍，也讓多數學生「很愛上學」。一年二班戴同學則表示，數位實驗高中讓她重新認識自我、釐清學習方向，逐步找回屬於自己的學習節奏與熱情。在這裡遇見支持彼此成長的師長與同儕，使她深刻體會到，努力不只是為了超越他人，而是為了成為更好的自己。

教育處表示，此次感恩茶會同步開放校舍與課室空間，安排教師說明教學規劃與空間應用，讓學生、家長及民眾深入了解數位實驗高中的辦學特色。114學年度高一班採獨立招生，規劃三班、每班12人的小班制教學，搭配寬敞明亮的教室、自修室及自造教室、開放式圖書閱覽空間與健身工場，兼顧科技實作、人文閱讀與身心發展，所有學習空間皆依數位實驗教育需求量身打造。在教學制度上，學校採實體與線上混成教學，落實選修制度，強化自主學習、跨域整合與問題解決能力培養，並引進美國、加拿大雙聯課程，拓展學生國際視野，展現竹市科學城市教育的前瞻性與多元樣貌。

教育處強調，數位實驗高中是竹市推動教育轉型的重要示範學校，未來將持續深化實驗教育制度、混成教學與國際課程發展，攜手學校與師生，共同落實「新竹好學・安心就學」的教育願景。

相關新聞

青草湖國小通學步道決標

青草湖國小通學步道決標

兌現市長高虹安對青草湖國小親師生承諾！新竹市政府自高市長上任以來，積極推動「新竹好學、安心通學」願景，其中，青草湖國小通學步道已於日前決標，將於今(114)年10月正式開工。教育處表示，此次工程總經費約962萬元，將改善原有巷弄間狹窄的行走空間，預計於明(115)年4月底完工，期待透過營造更友善的步行廊道，讓親師生與周邊居民有更安全的通行環境。

劉菁華教育部卓越特殊教育人員

劉菁華教育部卓越特殊教育人員

邱臣遠視察竹蓮通學步道工程

邱臣遠視察竹蓮通學步道工程

竹市「班班有大屏」展成果　邁向「校校有智慧教室」

竹市「班班有大屏」展成果　邁向「校校有智慧教室」

竹市114學年度校長榮退暨就職

竹市114學年度校長榮退暨就職

新竹市教育處

