國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣鳳梨酥上榜　外媒評選好市多「最值得買亞洲食品」清單曝光

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲好市多評選15款最佳亞洲食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

mashed報導，好市多（Costco）除了有家居用品可供挑選，還匯集各國美食，新鮮、冷凍、食品雜貨都有。文中列出依據顧客評價的15款最值得買的亞洲食品，其中一款就是台灣的鳳梨酥。

1.Bibigo雞肉蔬菜蒸餃
這款韓式蒸餃皮薄餡足、鮮嫩多汁等優點遠勝過其他冷凍水餃，還附有廣受好評的沾醬。可當正餐單吃，也可搭配炒飯或泡菜等其他亞洲菜餚，唯一缺點是包裝較占冷凍庫空間。

2.農心豚骨拉麵
濃郁豚骨湯頭搭配拉麵與辣醬，被網友稱讚是最好吃的即食拉麵之一。

3.宗家府泡菜
南韓人氣泡菜品牌，無高果糖糖漿與防腐劑等添加劑，味道接近自家自製泡菜。有網友稱，「我辦Costco會員卡的其中一個原因，就是為了能買到便宜又好吃的泡菜」。

4.皇家亞洲蝦餃
薄皮與蝦餡風味獲好評，被認為甚至勝過部分港式餐廳。價格划算，但附醬表現普通，建議自備喜歡的醬料。

5.Bibigo香菜雞肉迷你餛飩
這款餛飩兼顧營養與美味，餡料混合雞肉、香菜、蔥、醬油和各種香料，煎、煮、氣炸都適合。有人推薦放進泡麵一起煮，快速又飽足。

6.Golden Island韓式烤肉風味豬肉乾
甜鹹完美平衡、口感柔軟不費力，許多人一吃就停不下來。缺點是含糖較高且會讓手黏黏的。

7.伊莎貝爾鳳梨酥
鳳梨酥是經典的台灣甜點，但其代表的意義遠不只如此。鳳梨在許多亞洲文化中象徵繁榮、好運與成功，因此鳳梨酥常被拿來送禮，也常用於婚禮與節慶場合。這款台灣品牌Isabelle的鳳梨酥，奶香外皮搭配鳳梨果醬內餡，非常適合想在美國體驗這款美食的人。

在Reddit一篇討論中，許多網友大讚「我一看到就立刻拿了，真的太、好、吃」、「從2022年到現在已經吃掉至少7、8盒。是台灣以外最好的商業鳳梨酥」、「非常推薦。亞洲超市也許能找到更便宜的，但很少有比這個好吃的」。

8.Tasty Bite馬德拉斯扁豆
印度風味扁豆與腰豆用番茄醬和香料烹製而成，微波1分鐘即可搭配飯或烤餅享用。也有不少人加入蔬菜或起司變化吃法。

9.Snapdragon越南河粉
微波即可的速食河粉，雖不及現煮，但方便好吃。可加肉或調味料提升層次。

10.味之素蔬菜炒麵
日式炒麵搭配多種蔬菜與蒜香芝麻醬，口感有嚼勁。可自行加料，但鈉含量偏高需注意。

11.味之素照燒雞炒飯
這款日式炒飯以雞肉、毛豆、甜椒、胡蘿蔔等蔬菜為餡料，微波3分鐘即可完成，味道與便利性都大獲好評。獨立包裝也很適合帶便當。

12.Stonefire迷你烤餅
可與印度經典菜餚作搭配，或拿來做創意料理。價格親民、用途廣，但開封後需冷藏。

13.Kewpie美乃滋
由蛋黃和醋製成的日式美乃滋，質地滑順，蛋香濃鬱，傳統上可用在日式雞蛋三明治、馬鈴薯沙拉、章魚燒等料理。

14.Kirkland天婦羅炸蝦
可用烤箱或氣炸鍋來烹製，可當開胃菜，也能當作拉麵等麵食料理的配料，不用15分鐘就能快速上桌。

15.Gopi Paneer
這是一款新鮮乳酪，通常由牛奶或水牛奶製成，質地柔軟、味道溫和，適合與其他食材搭配，吸收醬汁能力佳，煎煮不易散開。

12/28 全台詐欺最新數據

好市多亞洲鳳梨酥Costco

