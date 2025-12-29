養3孩「老婆嫌8萬6不夠」　人夫崩潰！全場吵翻：正常人很難做到

▲人夫月給家用8萬6被嫌不夠，引爆網戰兩派論戰。（示意圖／記者劉維榛攝）

「真的不夠嗎？」一名男網友表示，每月給家用8萬6000元，自己還得繳房貸與生活費，卻被老婆嫌不夠，好奇大家怎麼看？文章曝光後，一派認為「能賺8萬6超強」，另一派家長則指出「三個小孩哪夠？光補習、保險費就超支」；還有人實算開銷，「沒有房貸都覺得10萬很吃緊」，物價飛漲讓不少家庭喊累。

一名男網友在臉書社團《靠北婚姻－暢聊婚姻大小事》透露，他與老婆育有三名孩子，每個月自己會拿8萬6000元當家用費，自己要另外負擔房貸、水電瓦斯與生活費，認真求問大家看法，「這筆錢真的不夠嗎？」

家用費8萬6000元 兩派吵翻

文章引發討論，一派網友直言，「正常人一個月要賺86000元，是很難做到的」、「當然夠，雙薪有的才7萬至8萬元，不足是什麼不足呢？要說清楚，亂花錢的吧」、「能賺86000已經很厲害了，叫嫌棄的人去賺看看」、「這樣還不夠的話，大多數人都要露宿街頭了」、「很夠了！老婆還嫌的話請她自己去上班賺錢」。

另一派認為真的不夠用，「養三個小孩86000元應該剛好而已，存不到錢」、「現在隨便吃飯，三餐+三個小孩+二個大人...差不多5萬」、「我三個小孩一個月10萬，我都覺得不夠」、「要看有無栽培，像是補習費、才藝費、保險費、飲食習慣、衣著費、醫藥費等，節省的家庭，上面很多花費都沒有，一個月開銷三、四萬也有」、「我學長生一個女兒，一個月就拿給太太7萬，還是被說不夠喔，也沒有繳房貸、車貸，我覺得看怎麼養小孩」。

三寶媽嘆：10萬都撐不住

也有人妻實際列出花費來做舉例，「我覺得不夠，安親班費用、老大高中補習費、家裡開銷、勞健保費用、油錢、保險和維修費、孩子醫療險、手機費，物價上漲真的太誇張了，我們沒有房貸車貸負債，10萬都覺得過得很勉強」。