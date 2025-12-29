　
    • 　
>
文化幣明年元旦起「13至22歲都有1200」　領取資格步驟一次看

▲▼文化幣在115年度，13-22歲每人1200點，元旦起發放。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣將於元旦起發放，邀請4大IP擔任代言人，包括啾啾妹、黃阿瑪、啤下組織的黑啤、怪奇事物所的所長。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化幣在115年（2026年）起把13至15歲納入常態發放範圍，等於全國13歲至22歲青年，每人都可領取1200點文化幣，於明年1月1日上午8點起開放領用。只要符合年齡條件，具中華民國國籍，或符合資格的外國人士，皆可透過文化幣APP註冊、領取並使用。此外，114年文化幣使用倒數3天，還沒用完可把握機會。

文化部在114年發給16至22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70%。如今即將邁入新的一年，將擴大至13至22歲，每人都有1200點。

新的一年文化幣領取資格，只要在出生日期在93年1月1日至102年12月31日」，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日。沒有手機的青年，也可洽詢客服，申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

文化部長李遠今（29）日出席記者會表示，文化幣政策逐年擴大，象徵台灣青年從13歲起，每一年都能固定接觸文化體驗，形同一個「文化幣世代」。他指出，文化幣不只是年輕人參與文化活動的權利，也是一種責任，透過消費行為支持國片、文學、漫畫與表演藝術等本土文化內容，讓資源實際回流至台灣文化產業，形成正向循環。

行政院長卓榮泰也表示，青年不只是文化消費者，更是能影響政策的行動者，透過創意與參與，年輕世代的想法有機會轉化為實際國家政策，政府也將持續以文化幣及「青年百億海外圓夢基金」等措施，支持青年拓展視野、累積經驗，回饋台灣社會。

▲文化幣在115年，13-22歲每人1200點，元旦起發放。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣明年起13至22歲每人都有1200點。（圖／文化部提供）

「文化幣」可用於觀賞表演、看國片、購書、參觀博物館、逛市集與展會、藝文體驗及社區文化小旅行等多元文化場域。現行加碼優惠包括國片結伴加碼、表演藝術青年席位優惠、獨立書店點數回饋、消費抽獎、邀請新朋友贈點等，115年也將持續推出視覺藝術青春票、國片早安場等新方案。

文化部也提醒，114（2025）年文化幣使用期限剩下「最後3天」，尚未領取或尚有點數未使用的青年，務必把握時間使用完畢。

▼文化部以「文化幣島」冒險世界遊戲風格，分享文化幣賺點攻略。（圖／文化部）

▲文化幣在115年，13-22歲每人1200點，元旦起發放。（圖／記者林育綾攝）

●文化幣領取資格

• 出生日期為 93年1月1日至102年12月31日。

• 具中華民國國籍，或為符合資格的外國人士。

• 適用年齡為13至22歲。

●文化幣領取方式（3步驟）：

1. 下載「文化幣APP」並完成註冊

2. 點選「領取文化禮金」

3. 輸入個人資料並通過驗證，即可領取並使用

※ 無手機者可洽詢客服，申請紙本QR Code，再到各合作消費點使用。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

公視董事會任期屆滿超過半年，在各界催促下，文化部今（17日）公布下一屆董監事提名名單，14名董事候選人包括：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；另外監察人候選人名單則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。文化部長李遠期盼，這份慢火熬燉的名單能獲得認同。

「練習曲書店」不賣書長跑10年　獲選百大文化基地

「練習曲書店」不賣書長跑10年　獲選百大文化基地

文化幣使用倒數！最狂新手600點放大到1914點

文化幣使用倒數！最狂新手600點放大到1914點

首屆「青漫獎」得獎公布　金獎4頁就讓評審掉淚

首屆「青漫獎」得獎公布　金獎4頁就讓評審掉淚

黃牛賣五月天門票　他檢舉成功「收獎金5千元」

黃牛賣五月天門票　他檢舉成功「收獎金5千元」

文化幣

