文化幣明年元旦起「13至22歲都有1200」　領取資格步驟一次看

▲文化幣將於元旦起發放，邀請4大IP擔任代言人，包括啾啾妹、黃阿瑪、啤下組織的黑啤、怪奇事物所的所長。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化幣在115年（2026年）起把13至15歲納入常態發放範圍，等於全國13歲至22歲青年，每人都可領取1200點文化幣，於明年1月1日上午8點起開放領用。只要符合年齡條件，具中華民國國籍，或符合資格的外國人士，皆可透過文化幣APP註冊、領取並使用。此外，114年文化幣使用倒數3天，還沒用完可把握機會。

文化部在114年發給16至22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70%。如今即將邁入新的一年，將擴大至13至22歲，每人都有1200點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新的一年文化幣領取資格，只要在「出生日期在93年1月1日至102年12月31日」，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日。沒有手機的青年，也可洽詢客服，申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

文化部長李遠今（29）日出席記者會表示，文化幣政策逐年擴大，象徵台灣青年從13歲起，每一年都能固定接觸文化體驗，形同一個「文化幣世代」。他指出，文化幣不只是年輕人參與文化活動的權利，也是一種責任，透過消費行為支持國片、文學、漫畫與表演藝術等本土文化內容，讓資源實際回流至台灣文化產業，形成正向循環。

行政院長卓榮泰也表示，青年不只是文化消費者，更是能影響政策的行動者，透過創意與參與，年輕世代的想法有機會轉化為實際國家政策，政府也將持續以文化幣及「青年百億海外圓夢基金」等措施，支持青年拓展視野、累積經驗，回饋台灣社會。

▲文化幣明年起13至22歲每人都有1200點。（圖／文化部提供）

「文化幣」可用於觀賞表演、看國片、購書、參觀博物館、逛市集與展會、藝文體驗及社區文化小旅行等多元文化場域。現行加碼優惠包括國片結伴加碼、表演藝術青年席位優惠、獨立書店點數回饋、消費抽獎、邀請新朋友贈點等，115年也將持續推出視覺藝術青春票、國片早安場等新方案。

文化部也提醒，114（2025）年文化幣使用期限剩下「最後3天」，尚未領取或尚有點數未使用的青年，務必把握時間使用完畢。

▼文化部以「文化幣島」冒險世界遊戲風格，分享文化幣賺點攻略。（圖／文化部）

●文化幣領取資格

• 出生日期為 93年1月1日至102年12月31日。

• 具中華民國國籍，或為符合資格的外國人士。

• 適用年齡為13至22歲。

●文化幣領取方式（3步驟）：

1. 下載「文化幣APP」並完成註冊

2. 點選「領取文化禮金」

3. 輸入個人資料並通過驗證，即可領取並使用

※ 無手機者可洽詢客服，申請紙本QR Code，再到各合作消費點使用。