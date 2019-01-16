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菸燙女嬰！17歲母「我一生迪士尼公主」曬比基尼自爽　百人灌爆：巫婆閉嘴

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▲▼曬比基尼！17歲母「我一生當迪士尼公主」自爽　百人灌爆：虐女嬰巫婆閉嘴。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲薛女臉書測驗結果被網友起底。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

台南市一名17歲薛姓母親連同李姓男同居人、堂姊和堂姊夫，拿不求人、菸頭猛燙1歲女嬰致全身發紫致死。其中小媽媽薛女臉書遭到網友灌爆起底，像是玩遊戲的測驗結果「一生註定當迪士尼公主整個被罵翻，遭網友譏笑說「迪妳X啦，X！妳連迪士尼的垃圾桶都不如。」

1歲6個月大女嬰昨（15）日呼吸微弱，被生母薛女、李男同居人送到醫院，搶救不治身亡。院方15日晚間初步檢傷後，發現女嬰全身滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，且身體還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，全身沒有一處沒受傷。

▲虐死女嬰！17歲母曬比基尼照「就喜歡你不爽我」　百人怒洗版：阿嬤內衣嗎。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲狠母去年底發比基尼照隔空嗆聲。（圖／翻攝自當事人臉書）

鄉民得知4人犯案後，氣得包圍警局想找嫌犯教訓，甚至灌爆臉書留言洗版。其中，薛姓小媽媽去年11月在臉書PO出一張玩遊戲後的圖片，上面清楚寫著測業結果「一生職業是迪士尼公主」，下面還有解說「無論邪惡或不幸如何阻擋妳的道路，妳最終都會找到幸福」，對比現在她拿菸頭燙女兒的虐嬰手段，相當諷刺。

把自己當成公主的發文，讓網友砲火開戰罵說，「還公主哩，妳蛇蠍女吧」、「不怕妹妹爬回來找妳嗎」、「憑你也想當公主？到牢裡蹲比較適合」、「去牢裡當妳的公主啦」、「巫婆吧妳還公主勒」、「適合當皇后吧......專殺白雪公主」、「是新角色嗎？煙蒂虐童公主，打錯抱歉是『嫣蒂虐彤公主』」、「妳應該是鋼筋水泥無誤」、「殺人犯吧」。

此外，薛母還在臉書曬出比基尼照，甚至放話說「見怪不怪，其怪自敗，我就喜歡...你不爽我討厭我，又幹不掉我的樣子。」語氣超嗆辣，被網友怒酸說，「噢不舒服...她是穿阿嬤內衣嗎？」、「換上壽衣去吧」。

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

▲女嬰遭到4人輪流虐打。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

薛母起初是向警辯稱，因小孩中邪不好帶，不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與李男緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。台南市第五分局副分局長郭永益透露，薛母、薛女堂姐、薛女何姓堂姐夫、李姓男同居人4人都承認只要女嬰哭鬧就會打小孩，有時候各自，有時一起打

女嬰被虐打致死後，祖母在臉書痛斥兇手女兒說，「我把孫子交給妳，妳他X怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」她也在親人臉書留言，淚訴小孫女的慘況，「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」、「剛看到時我們沒力」。

▼17歲小媽媽虐人手段凶殘。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲台南1歲女嬰疑似遭虐死，親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

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關鍵字：台南,虐嬰,虐童,家暴

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