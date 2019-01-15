影／海大落海失蹤學生家屬抵基隆港　刑警陪同上臺馬之星查驗證物

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記者郭世賢／基隆報導

國立海洋大學後輪機系一年級學生陳冠豪，15日下午從馬祖搭乘「臺馬之星」回基隆港時，在距離基隆西北方約42浬處落海失蹤，緊急通報相關單位救援，海巡署派出連江艦、空警隊也派出直升機前往搜救。家屬在晚間抵達基隆港，由校方、警方單位說明案情，約晚間9時，船隻靠港，家屬和刑警、海巡登船。

失蹤的家屬接獲校方通知後，立即趕到基隆港西岸碼頭，等待輪船靠岸，希望能有進一步的好消息，臺馬之星靠岸後，家屬望著陸續下船的人員和車輛，沒有看到他們最想等待的人，等人貨全部下船後，刑警和海巡人員，把家屬帶到船上。

▲ 海大落海失蹤學生家屬抵基隆港，刑警陪同上臺馬之星查驗證物。（圖／記者郭世賢攝，下同）

連江縣交通旅遊局長林長青說，15日下午3時許獲報，距離基隆約42浬處，發生1名學生落海，縣府立即成立緊急應變中心，召集相關單位，並立即通報消防局、海巡署、交通部航港局北部航務中心、空勤總隊等。

林長青說，臺馬之星船長發現有人失蹤後立即停止航行，待空勤總隊於下午4時50分抵達落海地點，海巡署連江艦也相繼抵達，不過等到晚間6時天色漸暗，因避免耽誤其他乘客行程，臺馬之星繼續返回基隆。

▲ 臺馬之星返抵基隆港，刑警陪家屬登船。

海大校長張清風表示，下午4時30分接到船公司通知陳生落海，目前已通知陳生的家屬。

新華公司總經理劉三光則說，這艘臺馬之星重達約5000噸，最大承載人數580人，這個班次載有66人，15日上午10時從馬祖南竿出發，在下午3時左右，有船員從甲板右舷發現有個「人影」掉下去，立即通報船長掉頭搜救。

海大表示，這次師生共26人，這趟是實習，並不是一般的旅遊，3天前到海大馬祖校區短期實習，15日返回台灣。

海巡署和空警表示，搜救的行動將繼續進行。