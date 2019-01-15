全國高階警職大搬風？　警政署晚發布聲明　純屬謠傳無進度

▲警政署15日今晚發布澄清，表使網路傳聞派令非屬實 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

由於近來警界傳出高層人事大異動，加上警察大學校長刁建生明天屆齡退休，警政處上懸缺兩名副署長高階警職缺，外界預料依警界慣例明天就可能發布高階警察人事派令，不過警政署今15日晚間發表聲明澄清，因受新內閣布局影響，這波警界人士應該會延宕到1月底才會發布。

警界基層推測，目前警大校長仍以桃園市警察局長黎文明調陞機會最高，但據傳也有其他高階警官加入角逐，另外加上兩名副署者派任將牽動其他五都直轄市局長，必須和新任市長進行溝通協調，最後定案版本還須經過新閣揆蘇貞昌同意，警界人為這波高階警官布局尚未穩定，網傳的直轄市長派令並非最終版本。

警政署人事室今天傍晚也澄清，目前高階警職人事作業尚未啟動，目前「沒有進度」警政署也進一步駁斥相關直轄市局長人選均屬臆測、強調絕非事實。外傳警政署希望分批分次處理，目前3線3星高階警察人事可能列首波調整，包含警政署勤務中心主任張銅鐘、副主任李煌山、警察電訊所所長蔡福隆和數名警監督察也將於16日屆齡退休，警政署已整理相關人事期別、資歷名冊，視進度盡速調整補足缺職。

但警政署發表聲明強調：針對媒體今天15日報導「全國重大警職調動 警大校長、3都警局長都搬風」相關訊息，警政署表示，現階段並未啟動相關作業程序，為避免影響外界視聽與警政單位困擾，籲請勿對警政人事調整臆測或逕行報導。

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